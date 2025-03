La iniciativa está al alcance de la lapicera o pluma de la Alcaldesa. Se llama Presupuesto Partipativo y tuvo una experiencia en Moreno. Por esas piruetas de la política, el hombre que trabajó territorialmente el programa, cuadro de Pueblo Libre, sigue en la función pública y enamorado del proyecto marielista que Reconquista: Jorge Santucho.



Como la política es tener voluntad, el Poder Comunitario de Eduardo Balán expresa: «La lucha contra el narcotráfico es un proyecto de vida y los pueblos cuando tenemos que formular el futuro buscan la energía donde está. No hay proyecto político ni revolución sustentable que no sea protagonizada por los jóvenes. El disfrute de la construcción colectiva no tiene necesariamente que mostrar cuestiones argumentales, títulos, relatos, justo en este momento donde todos los relatos están en crisis».



En otro tramo del reportaje cobra energía y dirección la propuesta para combatir lo que Balán llamó, hace varios años, la sub economía territorial: «Creo que tenemos dirigencias adictas al dinero y fóbicas a la participación popular. Lo dije varias veces, con el 5 por ciento del Presupuesto municipal en menos de un año ponés a funcionar 100 foros barriales, incorporás activamente a la participación comunitaria a más de 50 mil personas. Se quiere combatir el narcotráfico, bueno ahí está nuestro ejército, actividades comunitarias participativas, todos los días en todos los barrios, protagonizadas por las organizaciones populares y el Estado da generando proyectos barriales. Eso le quita aire al narcotráfico porque le da un proyecto de futuro a nuestros jóvenes:







Los días 25 y 26 de abril en Cuartel V, Moreno, habrá un fuego VIVO amasando la revolución deseante:









Una vigilia de Jóvenes (con la juventud de UP) en el atardecer y noche del 25 de Abril, Encuentro de la militancia de UP Conurbano y Festival Artístico y Solidario para compartir entre todos y todas.

Un espacio en el que combinemos el abrazo, el compartir experiencias y debates, la celebración de nuestros logros y la proyección de nuestras acciones en un año que nos exige rebelión y creación. Vamos a ser decenas de jóvenes, activistas, trabajadoras y trabajadores que elegimos, ya hace un tiempo, no delegar más y construir una herramienta popular en el campo de lo electoral que nos exprese de punta a punta del Alma.



Porque no se puede seguir insistiendo con una visión de la democracia que se limite a resolver la “gobernabilidad” y que esquive las transformaciones estructurales que necesitamos, que le tenga miedo al empoderamiento del Pueblo y que mire para otro lado a la hora de luchar por un futuro distinto.

Con todo el Poder popular acumulado en nuestra Provincia de Buenos Aires, en cada barrio y en muchos distritos, los que formamos el Instrumento Electoral para la Unidad Popular en el conurbano tenemos una oportunidad de oro para poner los cimientos de la revolución democrática que necesitamos, abrir y poner a disposición esta herramienta electoral para fortalecer la organización y proyectar a nuestras referencias al plano electoral para recuperar y reconstruir lo institucional.