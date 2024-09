Casi siete de cada diez niños es pobre. El 66,1 de los que no llegan a los 14. El 27% es indigente. Más de uno de cada cuatro pasa hambre. La infancia es cada vez más pobre en la Argentina. En los últimos nueve meses se empobreció exponencialmente. A las 16 el INDEC lanzó los números. A las 16,02, foto de la Hermana con Susana Giménez y el perro. Más tarde, salieron al balcón.

Casi siete de cada diez niños es pobre. En el país ¿del pan? ¿de la espiga? ¿de la legumbre? ¿de la proteína suelta que pasta en las enormes extensiones de tierra ajena? En ese país 25 millones de personas fueron empujadas a la pobreza intencionalmente. Siete chicos de cada grupito de diez fueron encerrados en los ostracismos de la pobreza. Criminalmente. Expulsados del futuro. En retiro de otra cosa que no sea la supervivencia apenas.

El organismo oficial puso el número en la cresta pública. Mientras Susana Giménez llegaba a la Casa Rosada.



El 66,1 por ciento de los que no han llegado a cumplir más de 14 vive en hogares que no llegan a cubrir la canasta básica, es decir que no llegan a abarcar las necesidades imprescindibles. No alcanza para ir a la escuela, para las cuatro comidas, para jugar, para tener calor cuando hace frío. 25 millones de personas son pobres. Y la mayoría son niños. En nueve meses, la pobreza se sacudió y pegó un cabezazo al cielo: once puntos arriba (41,7 a 52,9 %) desde la asunción del presidente. Nunca (a él que le gustan tanto los superlativos históricos) se registró un aumento semejante en un período tan corto. Nunca en esta pequeña historia de la Argentina.



A las 16 lo puso el INDEC sobre la cresta pública. A las 16:02 la hermana del presidente difundía por X una foto con Susana Giménez y el Thor, flamante perro adquirido por la paternidad presidencial.





En un año la indigencia infantil aumentó 13,4 puntos (prácticamente se duplicó). A las cuatro de la tarde, las celebridades merendaron un 27% de niños indigentes. Es decir, más de un niño de cada cuatro que sufre hambre. Hambre. Que tiene frío. Que no tiene ropa suficiente y que va a la escuela de vez en cuando. Si va. Forman parte de nueve millones de personas con hambre en un país que se vuelve horrible a veces cuando la sensibilidad es un hielo en el freezer.



Son 5,3 millones de nuevos pobres.



2,9 millones de flamantes indigentes.



En nueve meses. Todo un récord. El más grande en la historia de la humanidad, como le gusta al presidente. La peor cifra en 20 años



Apenas unos minutos después de que el organismo oficial pusiera la cifra en la cresta pública, el presidente grababa en la Casa Rosada con Susana Giménez. Luego, ambos salían al balcón.



El domingo a la noche el programa saldrá al aire. A esa hora centenares de miles de niños se irán a dormir sin comer. Y el perro del presidente habrá conocido a la diva.