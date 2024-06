Crisis en Capital Humano: sobresueldos, alimentos por vencer y renuncias masivas

La secretaría de niñez de Sandra Pettovello queda vacía tras la renuncia de todos sus funcionarios. Los ex funcionarios del área social no quisieron negociar luego de que despidiera a De La Torre ex Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia acusándolo de corrupción y repartirse sobresueldos.

Pero es la misma Pettovello, quien firmó los sobresueldos a través de los convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En este contexto trascendió que en San Miguel, Federico Fernández, ex director administrativo de Niñez, fue apretado durante dos horas por los custodios de Petovello para que denuncie los sobresueldos de $120 mil para un grupo de funcionarios fantasmas del ámbito del rugby.

Además, sobre Petovello pesa una denuncia penal «por incumplimiento de los deberes de funcionario público» por haber cortado la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios.

La justicia constató que las toneladas de alimentos continuaban almacenadas a pesar de su próxima fecha a vencer a través de los allanamientos ordenados por los jueces Casanello y Díaz Velez a los depósitos de Villa Martelli y Tucumán.

Pettovello quedó aún más expuesta al revelarse que por más que Manuel Adorni asegurase que los más de 5 millones de productos acopiados en los depósitos de Martelli y Tafí eran “alimentos adquiridos por la gestión anterior”, la cartera de Capital Humano compró 1.650.000 aceites de girasol de 900 mililitros y la misma cantidad de lentejas secas de 400 gramos a empresas denunciadas por esta misma gestión.

Milei salió a bancar a la ministra a pesar de las pruebas en su contra: «La política miserable. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro”, afirmó.

¿Alcanzará el apoyo que viene brindandole a Pettovello el presidente Javier Milei o renunciará?