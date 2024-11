Cristina conduce y Kicillof advierte que la justicia quiere proscribirla

A pocos días que la Cámara Federal de Casación Penal emita su fallo en la Causa Vialidad, Kicillof calificó el juicio como «trucho» y afirmó que la situación constituye un «juicio de proscripción».



En una conferencia de prensa, el gobernador criticó duramente a la Justicia y cuestionó la existencia de pruebas en el expediente. «Se está por consumar un escándalo jurídico de una gravedad inmensa, porque se va a dictar un fallo en una causa en la que no hay una sola prueba, no hay un solo delito«, indicó Kicillof, quien calificó el proceso como una «justicia fantasía» y una creación de «derecho ficción«. Según él, se pretende dar por hecho un delito que no ocurrió, con el fin de «disciplinar» a quienes promueven políticas que no son del agrado de ciertos sectores.



El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolverá esta semana si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, por la presunta responsabilidad en un esquema de corrupción en la obra pública en Santa Cruz. En caso contrario, podrían aumentar la pena a 12 años de prisión, por el delito de asociación ilícita, o revocar la condena.



Kicillof consideró que este juicio es un claro ejemplo de persecución política. En sus declaraciones, destacó la «gravedad institucional» de la situación y aseguró que la condena no solo carece de base, sino que también busca crear una imagen negativa de los dirigentes del «campo popular».



El gobernador expresó su total rechazo a lo que definió como un «golpe a la credibilidad de los jueces» y reiteró el respaldo absoluto a la expresidenta, quien, según él, es la verdadera víctima de este proceso judicial.