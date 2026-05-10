“Cristina está proscripta y con ella el peronismo”



La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, encabezó un multitudinario encuentro de mujeres peronistas bajo la consigna “Cristina libre”, en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y en rechazo a lo que el kirchnerismo define como una “proscripción” política de la ex mandataria.



Durante su discurso sostuvo que la libertad de Cristina Kirchner es una condición central para “recuperar el proyecto de país” que, según afirmó, merecen los argentinos. Además, vinculó la situación judicial de la ex presidenta con el contexto económico y social actual.



“La libertad de Cristina es clave para recuperar el proyecto de país que merecemos”, expresó la dirigente de La Cámpora ante las militantes presentes.



“Cristina Libre significa recuperar el proyecto de país que nos merecemos: jubilados con dignidad, trabajadores que no tengan que tener dos laburos para sobrevivir, universidades llenas, derechos, futuro y un país donde se pueda volver a vivir y no solamente sobrevivir”, sostuvo Mendoza.



La jefa comunal también puso el foco en el rol de las mujeres dentro del peronismo y destacó la importancia de la organización territorial y militante.



“Las mujeres tenemos una responsabilidad enorme en este tiempo: abrazar, organizar, sostener y construir una política con más empatía, más solidaridad y más amor por el otro”, afirmó.

La diputada bonaerense denunció que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra “proscripta” de la competencia electoral, situación que, según planteó, afecta no solo a la ex presidenta sino también al conjunto del movimiento justicialista.



En otro tramo de su intervención, Mendoza definió el encuentro como “el primero de miles” y convocó a fortalecer la militancia en los barrios y distritos del conurbano bonaerense.



“Que este encuentro sea el primero de MILES. Porque frente a una Argentina cada vez más cruel e individualista, nosotras elegimos encontrarnos, debatir y organizarnos para que esa mujer, que está proscripta y con ella el peronismo, esté LIBRE y, si quiere hacerlo, pueda el pueblo volver a elegirla”, expresó,



