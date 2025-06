Cristina Kirchner pedirá no usar tobillera y que no haya una lista de visitas

La defensa de la exmandataria presentará un escrito para dejar sin efecto dos aspectos que el Tribunal pidió para su prisión domiciliaria: la tobillera electrónica y la lista de visitas. «Estamos analizando la legalidad», plantean.

Tras la masiva movilización a Plaza de Mayo para brindarle apoyo, uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, adelantó que recurrirá ante la Justicia que la ex mandataria deba utilizar tobillera electrónica porque «es una imposición que no corresponde». También remarcó que están «analizando la legalidad» de que le soliciten una lista de personas que puedan ingresar a visitarla en su domicilio donde cumple su condena.

«Es una imposición que no corresponde, la vamos a recurrir», dijo Beraldi ante la prensa presente en la puerta de la casa de la ex mandataria, en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Esta respuesta llega luego que el Tribunal Oral en lo Federal N° 2, que la condenó a 6 años de prisión en la causa Vialidad, ordenara que cumpla su prisión con una tobillera electrónica y limitaciones tanto de visitas como de movimientos.

Sobre el régimen de visitas, Beraldi también adelantó que van a cuestionar esa resolución. «El juzgado impuso que presentemos una lista. Estamos analizando la legalidad de que se nos imponga una limitación de esas características. El Tribunal dijo que la aportáramos en un plazo, que está vigente. Vamos a recurrir esa cuestión», señaló.

Por otro lado, el abogado también se refirió al reciente pedido para que el Poder judicial aclare si puede o no salir al balcón a saludar a los manifestantes que van a verla, luego de que el tribunal solicite que no se generen disturbios que afecten a los vecinos de su cuadra. «Se incorporó ese escrito a la causa y el Tribunal lo está analizando», apuntó.

El pedido de aclaración de la defensa

«¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados», sostuvo este miércoles Cristina Kirchner en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, la ex mandataria compartió el documento judicial con el que le solicitó precisiones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 (TOF 2), que este martes aprobó la domiciliaria pero con el expreso requisito de «abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes». Este es el punto que la defensa de CFK quiere aclarar.

«Dado que se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente, deviene imprescindible que V.E. indique si tal comportamiento se encuentra prohibido ya sea en forma total o parcial y, en este segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción«, consulta el texto elevado al TOF 2 por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.