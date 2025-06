Cristina y sus mensajes, la centralidad a full

Día de la bandera y la multitud sigue los lineamientos de su líder. Parque Lezama se convierte el ágora que se apresta a escuchar la voz de Cristina. Bullrich y Caputo – Milei, los puntos elegidos que confirman la batalla electoral nacionalizada.



A la Ministra de Seguridad la llamó «fracasada» y quien propone el «caos», línea relacionada con el operativo de blindar la vivienda de Cristina, donde cumple la condena.



«Esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa: su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país. El gobierno de (Fernando) De la Rúa, Macri y, ahora, como frutilla del postre, el de Milei», enumeró, para luego agregar: «¡Mamita, que curriculum!».



La ex Presidenta repite su sentencia política, dirigida al modelo económico que viaja al abismo: «Las cuentas públicas necesitan cada vez más dólares que no tienen», dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto. Si el Estado no hace nada, y solo cobra impuestos, ¿solo va a quedar para cobrar impuestos y cagar a palos a la gente en la calle? ¿cómo es el tema? Si no vuelve del Estado a la sociedad. Esto es un modelo insostenible en los hechos, que tarde o temprano se cae«.