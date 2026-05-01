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viernes, 1 de mayo de 2026

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«Cuando demostrás que en el gobierno hay corrupción te tildan de lo peor»

viernes, 1 de mayo de 2026 2 min de lectura


RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 /


La tecnología puede resolver si la palabra es opción. Luis Cisnero, concejal de La Libertad Avanza, levantó la mano y desde la Presidencia de Emmanuel Fernández faltó el registro. Luego de revisar las imágenes quedó constatada la solicitud y el legislador volcó en el recinto lo que debía denunciar en la Rendición de Cuentas 2025.


Cada manifestación fue refrendada en la entrevista concedida a Desalambrar. Sin espacio a dudas, Cisnero afirma que «hay un sistema político» en el que algunos funcionarios tienen negocios que garantiza el mismo gobierno, desde la venta de sándwiches, terrenos, uso de recursos para campaña electoral, en referencia a lo que hace la Secretaria de Obras Públicas María Giménez en General Rodríguez. Habla de la persecución que sufren aquellos /as que «no siguen los lineamientos» de la superioridad, y dio como ejemplo el caso de «Paloma».


Sin temor a confrontar, tampoco a las represalias, Cisnero insiste en señalar que lo «acusan de violento», que querrán armarle causas y denuncias, pero nada lo frenará en revelar y dar a conocer la «corrupción del gobierno de Mariel Fernández«.


Entrevista completa en Desalambrar Tv:

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