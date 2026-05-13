Cuando Litto Nebbia fue a tocar a La Perlita 

En 1993 en una disquería ubicada en uno de los locales comerciales que está al lado de la histórica ferretería «Don Raúl«, en la calle Marcos del Bueno del barrio La Perlita, compré el cassette de «Tanguito», desconociendo totalmente que el coautor de La Balsa – la primera piedra musical del rock argentino – Litto Nebbia había tocado en la Capital de Moreno allá por 1979.



Obviamente en términos concretos, era imposible que hubiera podido concurrir a ese recital perlitense, porque en ese momento solo tenía 4 años de edad. Pero, saber que Nebbia tocó en el barrio donde nací y crecí, fue darle importancia a un hecho histórico que sucedió en la tierra donde el cura Pepe llevaba la iglesia a la casa de lxs vecinxs. En la misma en la que cada mañana Ángel Sagasti «el Flaco» con su moto y su carro detrás, hací el reparto de diario y revistas en la zona. Donde lxs jóvenes transpiraban la camiseta en esos campeonatos de fútbol «relámpago» que se desarrollaban cada fin de semana en la canchita de 9 que estaba en frente de la Parroquia San José. El mismo campito que se convertía en punto de visita de lxs vecinxs cada vez que llegaba con sus camiones un circo popular.



Ahí, en ese territorio, un 25 de mayo de 1983, nació el Club Juventud, donde lxs jóvenes iban a practicar fútbol y ser parte del Campeonato Evita. Cada fin de semana, lxs vecinxs preguntaban los resultados de cada partido, categoría por categoría.



Quienes vivimos en La Perlita aún recordamos la inundación de 1985, cuando el Arroyo Los Perros se convirtió en un río para lxs vecinxs que sacaron botes y nadaban libremente, y también está muy presente de como nos impactó la hiperinflación de Alfonsín para las familias que teníamos que buscar la caja del Plan Alimentario Nacional (PAN) a la Escuela 28 o ir a la olla popular de la parroquia.



Ese rioba que nació el 26 de octubre de 1952, tuvo a una persona que quebraba la cotidianidad de los días perlitenses. Se llamaba Roque, que con sus discursos políticos a los gritos y su radio imaginaria siempre estaba aquí, allá y en todas partes, como en ese 29 de mayo de 1989. Mientras se realizaban los saqueos en todo el país, acá en nuestros distrito, en el Supermercado El Chivo, Roque quiso dar un discurso político desalineado, fue reprimido y detenido por la policía mientras una multitud al unísono gritó: «¡Y dale Roque …dale dale Roque. Y dale Roque …dale dale Roque».



La tocata de Nebbia en La Perlita no fue la primera de un músico popular en ese territorio. En los años ’60, habían tocado en el escenario del histórico boliche «Azul y Blanco» de Francisco Sotelo, el popular músico integrante del Club del Clan, «Palito Ortega» y el santiagueño «Leo Dan», entre otrxs. La visita del ex cantante de Los Gatos, se realizó por la propuesta concreta al músico por parte de Marcos «Hueso» Pelaitay. El bajista que integraba junto a Miguel «Chocolate» Obando el grupo Ceibo, conocieron al rosarino cuando fueron a tocar al programa «Melopea» en Radio Municipal de Buenos Aires, que se emitía los sabados y domingos, con una duración de 25 minutos, y ahí comenzó a tener un fuerte vínculo con Marcos Pelaitay, que lo contrató para que toque el 12 de septiembre de 1973 en el Cine Italiano con su trío, que tenía a Jorge González en contrabajo, Néstor Astarita en batería y a él en guitarra, piano y canto. Esa noche fue inolvidable para quienes estuvieron debajo y arriba del escenario, por la energía que había en la sala llena y afuera en la vereda con la gente que no había podido entrar.











Pero, esa no sería la última vez que Marcos convenciera a Nebbia de volver a Moreno.



En la última entrevista que hice con Marcos Pelaitay, el 8 de agosto del 2025, para el programa «Submarino Amarillo» que se emite por Radio Comunitaria Cuyum 89.3 de Godoy Cruz, Mendoza, detalló esa tocata en un bar de La Perlita llamado «Collagge» de Dardo Buglione, ubicado en Marcos del Bueno y Camilli: «Litto Nebbia es un gran tipo. Yo le dije: «Litto tenés que ir a cantar a un bar en La Perlita». Y él me dijo:»¿La Perlita?¿Qué es eso?». Y sin dudar le dije «vos tenés que ir a tocar a mí barrio, donde yo vivo. Ya te conseguí laburo en el cine, así que vas a tener que ir al lugar donde yo vivo. Lo llevé a un cafetín que estaba de la Ruta 23 a una cuadra en Marcos del Bueno frente a la casa mortuoria del «Negro Romano». Ese boliche estuvo funcionando un par de años, ahí le armaba algunos shows y tocábamos a veces los domingos con Miguel Obando y el Flaco Manguera y hacíamos un poco de rock and roll y ahí fue Litto. Cómo no iba a ir Litto Nebbia a la Capital de Moreno, La Perlita».











Escucho nuevamente el audio de la entrevista y no puedo dejar de emocionarme al escuchar al hijo de Doña Nelly Bertolleti y Don Héctor Pelaitay, dueñxs del kiosco «Pedrito» ubicado en la calle Marcos del Bueno y Bolivia, hablar con orgullo de La Perlita y de ese momento mágico silencioso que sucedió esa noche de los ’70 en «Collage», donde hubo concurso de rock y lxs jóvenes del rioba participaron bailando entre ellxs y cerró Nebbia con su música.



Miguel Obando, quien fue parte de la tocata, describió algunos detalles de esa noche perlitense: «Fue realmente emocionante el trío que tenía Litto, era una «mole», algo a nivel sonoro, muy contundente. Él, con mucho entusiasmo, explicaba las letras de los temas nuevos. Hubo unos solos de Astarita y luego del Negro González. Mucho furor de lxs vecinxs al oir a un pilar dela música argentina. Esa fue una noche mágica».











Además, Obando señaló una situación que se vivió entre el músico y lxs vecinxs de La Perlita: «Esa noche desde la multitud que llenó el lugar, se escuchó una voz pidiendo La Balsa. Ahí Litto, con mucho respeto le explicó: «Mirá…Soy compositor que todavía guarda el asombro por las nuevas obras que compuse y más. Tengo la obligación de mostrarles y mostrarte lo nuevo que estamos grabando. Te pido permiso para hacerlo y gracias por venir a todxs. Y ahí el lugar explotó de aplausos y voces coreando su nombre. Inolvidable, así fue esa noche».



Así de simple fue que una persona pilar del movimiento del rock argentino estuvo en la Capital de Moreno, como le gustaba decir a Marcos cada vez que hablaba de La Perlita.