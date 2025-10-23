Cúneo, otro Ministro que anunció la salida

Ayer fue el Canciller y hoy el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. La sangría en el Gabinete nacional o el natural recambio que exigen los acuerdos foráneos, en cualquiera de los casos «la noticia» pensada buscar enviar señales de «oxigenación de nombres más que de política modelada».



“Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”, aseguran que planteó el Ministro luego de comunicar que daría un paso al costado (fuente Noticias Argentinas).



Hay cinco salidas confirmadas, por sus candidaturas electorales dejen sus cargos los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni. Se agregan las renuncias del Canciller Gerardo Werthein y de Mariano Cúneo Libarona (Justicia)