Dale Patricia (Bullrich), si sos amiga de los Bomberos Voluntarios



Hasta el año 2023 los autobombas se compraban en el exterior realizando la transferencia por el valor total del bien. Desde el año 2024 el gobierno nacional dispuso que la operación se autoriza abonando el 20 por ciento, la empresa vendedora debe enviar la unidad y el resto se paga a los treinta días de recibido el camión.



Primera conclusión: nadie vende en esas condiciones. La opción de mercado es adquirir lo «imprescindible» con intermediarios que «duplican el valor del autobomba», por lo que deja de ser un camino.



Carlos Ward, el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno plantea el problema y una solución al alcance de la mano del Ministro de Economía, Luis Caputo, reconociendo que hay una figura del actual gobierno que conoce la estructura nacional de Bomberos y que brindó muchas soluciones: Patricia Bullrich. Cambiar la «traba burocrática» y regresar a la operatoria vigente hasta el año 2023 no afecta el DÉFICIT CERO, no representa partida presupuestaria, se ajusta a los controles administrativos, a la trazabilidad y transparencia. Solo una firma permitirá a los Bomberos Voluntarios de todo el país seguir combatiendo el FUEGO.



