De la derecha sin votos, la elección de Emmanuel Fernández y el MDF como alternativa peronista



El poderoso Intendente de Ensenada, Don Mario Secco, uno de los primeros en proclamar su apoyo al gobernador Kicillof, cuando éste anunció nuevas canciones, es quien abrazó hace pocos días atrás a Martín Arrizabalaga, cuadro del MDF en Moreno y flamante presidente del Frente Grande, partido que conduce Secco. En el acto de asunción participaron integrantes del gabinete provincial, Walter Correa (Trabajo), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Estela Díaz (Mujeres y Diversidad) y Fernando Coronel, Vicepresidente Frente Grande Buenos Aires.



Con el presidente del Frente Grande Moreno hablamos del proceso político que impone una primer pregunta: el MDF ¿cuándo pondrá el Clio en las calles de Moreno? Una alusión concreta al modo en que Kicillof comenzó a recorrer la Provincia (2018 – 2019) para conquistar la gobernación.



Arrizabalaga responde que la consolidación territorial continúa, que se reproducen las actividades, que el auto se encuentra en movimiento.



La segunda pregunta refiere a Mariel Fernández y la decisión de postular a su hermano, Emmanuel, para el 2027. La respuesta del MDF en palabras de Arrizabalaga es simple: seguimos armando una propuesta y plan para el Moreno que queremos vivir, en el que participen todos los sectores de la sociedad (lo que incluye lo político).



Tercer eje de la entrevista: la construcción de ese frente nacional peronista en el que se destaca Guillermo Moreno, Miguel Ángel Pichetto, el diputado de Encuentro Federal que días atrás visitó a Mariel Fernández. Contesta el presidente del Frente Grande: «Yo no tengo nada que ver con esa derecha sin votos»



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



