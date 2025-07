PROFUNDA CRÍTICA A LA OBRA DE LA INTENDENTA MARIEL FERNÁNDEZ –



Hernán Pustilnik trabajó en la Escuela Primaria N° 49, fue compañero de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. Ante la tragedia evitable de aquel 2 de agosto de 2018 se convirtió en una referencia de las marchas, El Acampe y el Morenazo.



Más que un currículum, los datos ubican al hombre que sabe de lo que habla y entonces expresa lo verdadero, que es lo opuesto a lo afirmado por la Intendenta Mariel Fernández el sábado pasado cuando festejó la obra del Consejo Escolar: «Decir que Sandra estaría contenta por tener un Consejo Escolar nuevo es no haberla conocido. Tanto Sandra como Rubén hubiesen estado contentos de que sus muertes sirvieran para que hoy en Moreno, con 4 Grados bajo CERO, ninguna escuela carezca de calefacción, que todas tengan sus estufas prendidas, que los chicos puedan concurrir a aulas calefaccionadas» manifiesta Pustilnik sin dejar de mencionar que «no está en desacuerdo con que se haga un Consejo Escolar, un Museo (por el de Malvinas) o el Polideportivo de Cuartel V» pero antes de todo eso «primero hay que arreglar todas las escuelas, eso es lo primero porque además fue una promesa de campaña que el cien por ciento del Fondo Educativo se iba a invertir en las escuelas», recordó a los /as desmemoriados /as el compañero de Sandra y Rubén.



Siendo un hombre de la educación pública y conocedor del panorama aseguró que «a casi 7 años de la explosión de la Escuela 49 hoy hay más de 30 escuelas que no tienen aulas calefaccionadas».



La segunda parte de la entrevista versó acerca de la unidad política y electoral. Bajo la conducción de Walter Correa y Axel Kicillof, el presente y futuro es el sendero que eligió el MDF, analiza Pustilnik, que «espera un baño de humildad de algunas figuras para alcanzar una unidad real«, caso contrario ya están preparados para dar la disputa en todos los frentes: