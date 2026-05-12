

La Vicepresidenta de la Nación postea un recuerdo que actualiza. Hace 120 años se inauguraba el Gran Palacio Legislativo, el Congreso, «una obra que expresa la vocación de grandeza de la Argentina de principios del siglo XX y su decisión de consolidar una República con instituciones firmes».



Este martes 12 de mayo, marcado por una masiva protesta nacional, con actos en todas las provincias en defensa de las universidades públicas, Victoria Villarruel emite un mensaje político desde el Congreso, ese poder de la República que sancionó la Ley de Financiamiento para las universidades y que el Presidente Milei incumple abiertamente.



Redacta y comparte VV: «El edificio, proyectado por el arquitecto italiano Vittorio Meano, comenzó a construirse a fines del siglo XIX como parte de un país que crecía, se organizaba y miraba al futuro con confianza. Fue inaugurado en 1906, marcando un hito en nuestra vida institucional. Cada vez que cruzo sus puertas y camino sus pasillos, no puedo dejar de pensar en esa historia. En los debates que allí se dieron, en las leyes que moldearon la Nación y en la responsabilidad que tenemos quienes hoy ocupamos ese lugar. El Congreso de la Nación es el ámbito donde debe prevalecer el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional. Es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos«.



A 120 años de la inauguración del edificio del Congreso, la Vicepresidenta pone distancia al presente y futuro que bosqueja el mileísmo: «Honrar este legado no es una opción, es un deber. Defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación que soñaron quienes nos precedieron«.