Delivery, otro trabajador atacado en intento de robo

Calle San José al 2000, en la localidad de La Reja. Es de noche y el reloj marcaba las 22:.50 horas cuando el trabajador de Pedidos Ya! frena su vehículo y realiza la entrega.



Un video casero muestra la secuencia. Sale una mujer que recepta la compra e inmediatamente entra en escena, saliendo de la oscuridad, un hombre que con su arma apunta al trabajador.



Hay un forcejeo, cae la motocicleta y el atacante se da a la fuga sin perpetrar el ilícito.



La madre de la joven que había solicitado una hamburguesa habló con A24 y dijo: «El chico vino y cuando le entrega la comida, otro medio gordito, le exige que le dé la moto y le saca la llave. Ahí mi hija empezó a gritar para pedir ayuda. Cuando salgo, veo que mi hija y el delivery estaban discutiendo con el chorro. Cuando llamamos a la policía, al patrullero se le rompió una rueda frente a mi casa. Estuvo una hora y cuarenta y no pudo salir. Me dijeron había otro patrullero buscándolo. ez más notoria y dijo que cuando habló con el policía que fue a su casa después del robo, el agente le comentó que “no daban abasto”. Le preguntaría a la Intendenta dónde están los patrulleros que dice que sacaron. No hay nada. Tengo cerco eléctrico, cámaras, perro. Después de las siete de la noche acá no podes salir”,