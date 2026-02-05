Desalojo de familias en barrio La Perla, a la calle sin respuestas

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ejecutan una medida judicial. Por competencia y área es el IDUAR, a cargo del reconocidísimo dirigente social Leonardo Grosso (hombre de San Martín que cumple funciones jerárquicas en Moreno) quien interviene en el complejo federal de viviendas populares Barrio La Perla.







El desalojo saca a la calle a tres familias que habrían ingresado a los inmuebles que eran «aguantaderos de los transas», explica a Desalambrar una abuela que solicita a la Intendenta «que le garantice un espacio temporario para su hija y sus nietos», todos menores de edad.



