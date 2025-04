«Desde la vuelta a la democracia en Moreno gobierna la misma fuerza política y cada vez estamos peor»

La Unión Cívica Radical en la Provincia de Buenos Aires está presente, activa, con jefes comunales que acompañaron el desdoblamiento electoral propuesto por Axel Kicillof.



Esa fuerza política con más de 100 años de historia ofrece en un Moreno una síntesis ya que las corrientes eligieron la unidad en la figura de Mabel Kuzcma y es ella que postula identidad, memoria, decisión y respeto. El Estado no puede ni debe correrse de sus responsabilidades indelegables, salud, educación, trabajo, acceso a la vivienda, bases que para la presidenta de la UCR morenense no pueden ser negociadas.



De cara a las elecciones legislativas Kuzcma expresa que el partido no puede aceptar el o los ninguneos, que es preferible «obtener el porcentaje electoral propio» antes que diluirse en un acuerdo meramente electoral.



«Tenemos que tener respeto, mantener nuestra historia, debemos ser dignos, hay principios que no se pueden ceder. Si vamos a escuchar a un Presidente que solo nos falta el respeto, que habla de mandrilandia, que propone y usa motosierra, no estamos viendo que hay gente que come basura y nadie se ocupa de eso; de personas que hace cuatro meses esperan el turno que ofrece el Hospital y no pasa nada; vemos a niños delincuentes y nadie se ocupa de eso porque no estamos viendo las cosas que son importantes», expone Kuzcma en modo alerta y denuncia.



Con elecciones desdobladas la discusión será provincial y municipal.



La Presidenta de la UCR Distrito Moreno no tiene la menor duda en manifestar que «si la Intendenta puso luces es lo que corresponde; si hace asfaltos es lo que debe hacer, pero el punto es no resulta ser extraordinario sino que los que estuvieron antes no hicieron nada, en Moreno estamos en manos de la misma fuerza política que gobierna desde el regreso de la democracia y cada vez estamos peor», denuncia Mabel Kuzcma.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: