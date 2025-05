“Desmantelaron todo el sistema de promoción y protección de los derechos de niños/as y adolescentes”

Continúan las críticas de las organizaciones que trabajan por los derechos de niñas, niñas y adolescentes contra el proyecto que busca bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa, redactada por el PRO y La Libertad Avanza, que también reunió el apoyo del radicalismo y la Coalición Cívica, ya obtuvo su aprobación en el plenario de comisiones para ser tratado en la Cámara de Diputados, con un total de 77 firmas.



En declaraciones a FM Tinkunaco, Ana Almada, referente del SERPAJ e integrante de la Mesa de Articulación, remarcó que hay otros proyectos para enfrentar la problemática sin necesidad de bajar la edad de punibilidad. “Hay propuestas para una ley de responsabilidad penal, una ley de responsabilidad juvenil que vaya de la mano de los derechos humanos, de la Convención de los Derechos del Niño y de las leyes de promoción y protección. No es que no hay nada, sino que hay propuestas pero no son aceptadas en este momento”.



Las organizaciones remarcan que además las medidas complementarias que incluye el proyecto como, por ejemplo, la inclusión en programas educativos, recreativos y culturales, se pretenden dar en un contexto de desfinanciamiento en educación, espacios culturales, alimentación, programas de reinserción, entre otros.



“Supuestamente van a invertir en hacer nuevas cárceles, en hacer nuevos gabinetes, nuevas cosas, cuando realmente desmantelaron todo el sistema de promoción y protección”, criticó Almada.



“Sabemos que las escuelas están explotadas, que conseguir un turno en salud mental se hace casi imposible, en donde la cuestión de la alimentación está gravísima en el Gran Buenos Aires, donde no llegan los alimentos a los comedores”, agregó.



Por último acusó al gobierno nacional de usar el tema como “un volante de campaña electoral y nada más”. Mientras tanto, las organizaciones continúan uniendo fuerzas con el objetivo claro de frenar esta ley que consideran solo agravaría la violencia