Diputados aprobó bajar la imputabilidad de 16 a 14 años

La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y ahora el debate se traslada al Senado.



La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba.



La iniciativa fue respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo, e Independencia.



Los diputados del Frente de Renovador estaban a favor de la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años, pero votaron en contra de la iniciativa, aunque uno de los principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que lo hizo a favor en la discusión en particular.



La propuesta impulsada por la Libertad Avanza plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.



Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.



Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo pero fue rechazado por el oficialismo que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.



El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.



Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.



EL DEBATE



La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.



«Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.



A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar «una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.



“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.



Desde el interbloque Unidos, la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, señaló que su acuerdo con bajar la imputabilidad pero planteó que “estamos de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y con tener un sistema para reeducar y resocializar a los menores, no puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores”.



El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”.



La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó hoy que el nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo y sus aliados busca «darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios».



«No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora».

