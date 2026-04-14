Discapacidad: organizaciones se movilizaron al Ministerio de Economía



Un grupo de organizaciones miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se presente en el Ministerio de Economía con el objetivo de entregar una nota dirigida al titular de la cartera, Luis Caputo.



Las organizaciones se acercaron hasta el edificio situado en Hipólito Irigoyen 250 y, mediante dicha presentación, solicitaron la inmediata aplicación presupuestaria y la transferencia de los fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, a fin de que puedan efectivizar en tiempo y forma los pagos de las prestaciones brindadas a beneficiarios de Incluir Salud, Pensiones No Contributivas (PNC) y afiliados de PAMI, cuyas prestaciones se sostienen con dichos fondos en el marco de la Ley 24.901.



Además, se reclamó que se garanticen los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, “resultando indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional”, expresaron a través de un comunicado donde destacaron: “La emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones”.



“Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”, aseveraron.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS