Distrito Ecológico Roggero pone fin a la Conurbanización

Hace una semana atrás el Municipio de Moreno contó la presencia de hombres y mujeres de negocios, figuras muy importantes, empresas que buscan nuevos nichos para desarrollos inmobiliarios, turísticos, gastronómicos. El llamado oficial a inversores surge de un proyecto que resultó concebido por un joven dirigente que supo acuñar la frase de «proponer desde la oposición proyectos que incidan en la vida pública».



Julián Cigna, que ingresó al HCD de la mano de Juntos por el Cambio, en 2023 dejó ese frente electoral para conformar el unibloque Del Pueblo, fue tentado por el oficialismo a sumarse a sus filas y rechazó las propuestas, es el hombre que supo diseñar el proyecto más estratégico que la gestión de Mariel Fernández lo toma para potenciarlo.

La relevancia del actual legislador, que reserva autonomía, resultó plasmada en el evento del miércoles pasado cuando estuvo en el frente del escenario, comunicándose una vez más con inversores /as que desean escuchar y conocer de qué trata el Distrito Especial Roggero, definido por algunos sectores de la oposición como el RIGI local… pero bueno para el pueblo.



«Fue un buen evento, que cubrió las expectativas, muy bien logrado, espacios de diálogo y articulación entre lo público y privado es fundamental para que el Estado tome un rol dinamizador«, expresa Julián Cigna y agrega: «Me refiero a que el Estado debe dar el marco rector para que la comunidad se organice en el mercado, como dije en la exposición hay que concebir al empresariado como parte de la comunidad y al mercado como elemento esencial para que la comunidad se realice».



Si el empresariado o los grandes inversores acuden al llamado para desarrollar unidades sustentables, negocios seguros, ¿como el modelo local con su impronta anti empresarial sortea una gran contradicción? Cigna responde que él no tiene esa contradicción y abre un buen debate para llevarlo a la práctica: “Creo que no es combatiendo al capital, entre comillas, sino de convocar al sector privado empresarial, emprendedor, que naturalmente tiene la capacidad de crear”.



Es quien tiene el capital



Si pero no el capital de poder político real, fáctico, otra es el capital productivo que es el que se está convocando



¿Quiénes vinieron? Me interesa conocer si el llamado de Mariel Fernández llegó a ese capital que quiere invertir



Personas de la industria de la construcción, de la academia ligadas al sector ambiental, emprendedores, empresarios vinculados a la gastronomía, al turismo. Creo que el diálogo que hubo puede llegar a construir algo superior a lo que se propuso.



Por qué superador

Porque en estos ámbitos donde el Estado propone y escucha se generan mejores síntesis y sinergia.



Hay una frase de sentido común, las crisis generan oportunidades, bueno lo que ocurre en Argentina es un ejemplo. ¿Este presente favorece al proyecto de ciudad sustentable Distrito Ecológico Roggero?



Creo que no. Estamos en una recesión pero es un desafío que tienen que tomar los Estados locales de ocuparse de estos temas, de intervenir en la economía real que impacta en la gente, que da trabajo y sustento; que moviliza al pueblo y lo hace partícipe de la generación de riqueza, de trabajo, imponiendo una lógica de pensar esto de abajo hacia arriba….



Y este proyecto no requiere de una lluvia de inversiones



Creo que no, porque más allá de la búsqueda de la inversión el Estado toma un rol central, dinamizador, no es algo que no está trabajado, tiene una integralidad muy importante respecto al área…



Podés ampliar de qué es el proyecto, puede ser un country muy grande, un Nordelta



No, no son los ejes con los que se trabajó en la planificación, de hecho es contrario a la idea que hubo de hacer un country en esa área. Se busca generar una nueva centralidad que permita el desarrollo local del lugar, generar una economía circular que libere la potencia del sector, hablo de la construcción, el turismo, gastronomía, el comercio, lo deportivo, recuperar el uso del agua…



Pero se construye una ciudad respetando todos los parámetros que mencionás



Si claro, hay varios ejes que tienen que ver con la dotación de servicios, seguridad, accesos, puesta en valor del espacio público con infraestructura para que todo esto suceda. El Conurbano tiene vida propia, uno puede legislar pero lo que no puede desconocer es la realidad. Si permitimos que ese lugar se conurbanice pierde todo su potencial.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: