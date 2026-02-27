Don Mario Ishii, la prenda con la que el kirchnerismo se impuso a Kicillof

El exintendente de José C. Paz Mario Ishii ganó la pulseada por la vicepresidencia primera del Senado gracias al apoyo del kirchnerismo, quien fue el claro ganador de la larga jornada legislativa. Kicillof no pudo imponer a Ayelén Durán, que será vicepresidenta segunda. Sergio Berni es el presidente del bloque oficialista, que finalmente no se quebró.



Tras varios días de negociaciones cruzadas y con la sesión al borde del naufragio dado que comenzó apenas 6 minutos antes de que termine el jueves, el peronismo bonaerense logró acordar las nuevas autoridades del Senado. En el tramo final de la jornada, el kirchnerismo duro consiguió imponer su candidato y Mario Ishii se quedó con la vicepresidencia primera, el cargo que desató una fuerte interna con el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.



La discusión giró en torno a quién ocuparía el segundo lugar en la línea sucesoria de la Provincia, inmediatamente después de la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta de la Cámara alta. El espacio alineado con el mandatario provincial impulsaba el nombre de Ayelén Durán, cercana a Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Kicillof. Sin embargo, el kirchnerismo logró reunir los apoyos necesarios para consagrar a Ishii, que llegó al Palacio Legislativo acompañado por cientos militantes con banderas.



Finalmente, el kicillofismo retuvo la vicepresidencia segunda para su candidata. Premio consuelo luego de ir por la vicepresidencia primera y la jefatura del bloque, ambos cargos quedaron en manos del kirchnerismo que hizo pesar sus 15 senadores.



En paralelo, la presidencia del bloque de Unión por la Patria quedó en manos de Sergio Berni, otro dirigente que había sido mencionado en la danza de nombres para la estratégica vicepresidencia primera. Las secretarías del Senado continuarán bajo la órbita de Magario. El Frente Renovador, por su parte, aseguró la vicepresidencia cuarta, que será ocupada por Valeria Arata.



Roberto Feletti seguirá al frente de la Secretaría Administrativa del Senado. En cambio, Martín Di Bella dejó su puesto como prosecretario y ese lugar será ocupado por Gustavo Soos, a quien se le tomó juramento. El exsenador responde políticamente a Gustavo Menéndez.



FUENTE: INFOCIELO