Dura respuesta de las y los rectores de universidades al Secretario de Educación de Milei

Durante una entrevista en LN+, el Secretario de Educación Carlos Torrendell había asegurado que «hay un montón de información que no está» y que incluso el Censo docente de 2014 «no se procesó» tras la reproducción del informe «Los rectores de la casta», que apuntaba contra varias autoridades de universidades como la de Lomas de Zamora o Hurlingham.

«Es muy importante en este contexto para cuidar a la universidad pública, que las autoridades de las universidades cuiden a los docentes y a los chicos. Cuando te enterás que apagan las luces y en edificios altos prohíben los ascensores porque no van a poder pagar la luz, me parece delicado», detalló el Secretario de Educación y agregó: «Nadie está cortando la luz de ningún edificio universitario. Se está haciendo eso intencionalmente para generar un miedo en gente que votó a Milei para pensar que no hay recursos».

Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) repudiaron las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, luego de la masiva marcha del último martes contra el ajuste presupuestario en las universidades de Javier Milei.

«Repudiamos profundamente que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, convalide en medios de comunicación calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no sólo la honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que conducen», expresó el comunicado del CIN. Los rectores aseguraron que el secretario con sus declaraciones «pareciera perseguir el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar las instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento».

Este Consejo, que, a pesar de todo, sostuvo a través de la totalidad de sus integrantes posiciones respetuosas y razonables que intentan explicar el problema, tendrá la vocación de construir siempre los consensos que permitan resolverlos, pero sobre la base del respeto, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de ideas, bases de la convivencia en una sociedad democrática», añadieron.

También remarcaron «el mensaje contundente» de la sociedad argentina en la marcha del último martes. «A lo largo y a lo ancho del país nos indicó que debemos cuidar la educación y la universidad pública, constitutivas de la identidad nacional y herramientas que el país necesita para solucionar todos sus problemas estructurales. Aspiramos que desde esa Secretaría se actúe con la responsabilidad, la madurez y la seriedad que ese mandato impone», se quejaron desde el CIN.