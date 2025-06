El amor por Cristina, la esperanza en Kicillof

Marchó por CFK como lo hizo tantas veces, militando la alegría de la década ganada, un proceso que ayer fue subrayado en el audio que envió Cristina desde su celda domiciliaria.

Victoria Luján ofrece un minucioso análisis sobre la efectivización de la condena y describe porqué el país no es mas justo, haciendo un recorrido por el día a día, por lo que sucede en los barrios, por lo que no hace o permite la justicia.



Condena la condena. No focaliza en el balcón sino en el sometimiento, el poder que aplasta a una figura que dio todo. Pero Victoria Luján, que es MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO, se aferra a la esperanza fundacional, a lo que ella vio ayer cuando caminaba Axel Kicillof. No rehuye a evaluar las causas por las que Cristina se había lanzado como candidata a DIPUTADA PROVINCIAL, acción directa en la interna con el gobernador que desafía la autoridad que para muchos /as creció, aumentó y se relanza con la proscripción:

Entrevista completa en Desalambrar Tv: