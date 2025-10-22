El Canciller renunció antes de las elecciones y el lunes deja el cargo

Gerardo Werthein no continuará siendo canciller a partir del próximo lunes. El ministro de Relaciones Exteriores le comunicó su decisión al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general Karina Milei, el viernes pasado, en una reunión realizada en la Quinta de Olivos.



La gestión del ahora ex canciller había sido objeto de críticas por la frustrada reunión bilateral con Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense condicionó su apoyo financiero a un triunfo electoral de La Libertad Avanza.