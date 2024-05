El Capitán de la industria

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 –

Federico Fongi adquiere protagonismo en el bloque oficialista. Discute con la oposición e insiste en no olvidar las gestiones pasadas, apuntando a la gestión de Festa, de la que fue parte. El jueves pasado al tratarse la Rendición de Cuentas 2023 afirmó que «los ejercicios analizados durante el mandato del ex peronista – kirchnerista» no cerraban por ningún lado. Los hechos y las realidades demuestran que en los últimos 19 años solo en dos oportunidades el peronismo y sus variantes «votaron de forma negativa una rendición de cuentas de una gestión peronista: Rendición de Cuentas 2015 (el último año de West) y 2019 (último año de Walter Festa).

El último año del primer mandato de Mariel Fernández fue aprobado por 13 votos, con 9 rechazos de toda la oposición. Fongi acentuó sobre el éxito de las políticas de industrialización, la legalidad del gasto y cuestionó las explícitas contradicciones del bloque de La Libertad Avanza: