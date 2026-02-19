«El cierre ilegal de Fate es el ejemplo del país que se viene si los trabajadores no salimos a defendernos»

«El cierre de Fate es totalmente ilegal. Esta empresa acababa de firmar que no iba a realizar ningún tipo de despido hasta el 30 de junio y nos encontramos con el cierre de fábrica comunicado mediante un cartel en la puerta“. El que habla es Alejandro Crespo, secretario general del sindicato del neumático, desde la planta de San Fernando donde se congregan los trabajadores ante el intempestivo anuncio de la patronal de cesar la producción y dejar a 920 familias sin sustento. «A días de una reforma laboral, este es el ejemplo del país que vamos a tener los trabajadores si no salimos a defendernos», dice mientras asegura que van a dar pelea para sostener todos los puestos de trabajo.



Desde que se enteraron, los obreros se concentraron en la puerta de la fábrica convocados por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Crespo fue demorado por la Policía Bonaerense al llegar al establecimiento, en un operativo que mantuvo militarizada la zona. Luego fue liberado y se quedó en el predio para reunirse con los trabajadores.



“Las familias que están trabajando adentro de esta fábrica son las que generaron la riqueza de Madanes Quintanilla y ahora dice que cierra, dejando a todas las familias en la calle. Es una locura, aparte totalmente ilegal. Esta empresa acababa de firmar que no iba a realizar ningún tipo de despido hasta el 30 de junio y nos encontramos con el cierre de fábrica comunicado mediante un cartel pegado en la puerta”, denunció Crespo.



Crespo rechazó los argumentos patronales y apuntó a la responsabilidad empresaria y gubernamental: “Este es un holding que tiene la espalda para arreglar este problema, tiene todo el poder económico para solucionarlo. Por otro lado tenemos una situación en el país de ingreso indiscriminado de neumáticos (…) pero ningún balance le dio negativo a ninguna de estas fábricas. Ahora, la solución es posible porque la patronal tiene espalda y el gobierno tiene que tomar medidas para que no sea el pueblo trabajador el que se quede sin trabajo”.



También respondió a quienes acercaron declaraciones donde la empresa hacía cargo al sindicato combativo de las dificultades para sostenerse económicamente: “Estamos hace 14 meses sin aumento salarial, claramente no fue el salario una ecuación con la que tenga problema la empresa. Acá el problema es la importación y el tipo de cambio, situaciones que no manejamos los trabajadores. La parte macroeconómica la maneja el gobierno y la parte de inversiones la maneja la empresa: tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto porque los trabajadores no vamos a permitirlo”, sostuvo.



Y agregó: “Si la fábrica decide hacer esto es por comodidad, porque es más fácil invertir en energía o mudarse a la especulación financiera que mantenerse poniendo dinero en una fábrica de neumáticos. La fábrica no le puede soltar la mano a tantas familias porque hay una inversión mejor momentánea en otro lado”