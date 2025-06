«El Consejo Escolar se parece una galería de arte, es un robo a los alumnos /as de Moreno»

«El proceso administrativo que llevó adelante el Municipio está viciado de nulidad y no se puede construir nada sobre un terreno del que no se posee titularidad perfecta». La primera explicación de Carlos Lana, consejero escolar, es el inicio de sus argumentos para «firmar» la denuncia penal contra la Intendenta Mariel Fernández que se apresta a inaugurar, probablemente mañana, el Nuevo Consejo Escolar que no tiene diez oficinas para cada uno de los /as consejeros /as escolares.



Un dato aproximado a la actualidad y que fue brindado por dos fuentes: Son más de 30 servicios educativos de Moreno que al día de la fecha NO TIENEN GAS porque «no se cumplimentaron las pruebas de hermeticidad», sin ese procedimiento «no se pueden encender las estufas», tarea que no puede quedar a cargo de los /as docentes. Por supuesto que la competencia y responsabilidad es de la Provincia de Buenos Aires y para eso existe el organismo descentralizado que se llama Consejo Escolar. No obstante todo indica que las «tareas» quedarían centralizadas en la Secretaría de Obras Públicas.



Hasta el mes de abril ingresaron a la cuenta del Consejo Escolar de Moreno unos 605 millones de pesos del Fondo Compensador para el Mantenimiento de Establecimientos Educativos.



El Nuevo Consejo Escolar que financió la Municipalidad de Moreno con recursos del Fondo de Financiamiento Educativo alcanzó los 1400 millones de pesos. Hasta hoy nada sugiere que la Dirección General de Consejos Escolares valide el cambio de locación debido a la causa judicial que no es desconocida por la Dirección General de Escuelas.



«No puedo creer que se inviertan 1500 millones de pesos en un edificio que estaría bien para una GALERÍA DE ARTE, es parecida a una de Fortabat porque está llena de vidrios, pero para nosotros cuando fuimos al miércoles tuvimos que sesionar en la cocina de ese nuevo edificio que además tiene una falencia porque no hay diez oficinas siendo un cuerpo de 10 consejeros /as escolares. Los 1500 millones de pesos están metidos ahí para que nosotros estemos calefaccionados, obra hecha con dinero que no es nuestro, que se lo sacan a los pibes que pierden días de clases por el estado de las escuelas. Ya no hablo de fracaso sino de una tragedia educativa», sentenció Carlos Lana, uno de los funcionarios que lleva a la justicia penal lo que la política no quiso resolver.