«El daño que el kirchnerismo le hizo a la política es casi insanable, Milei es una de sus consecuencias»

Joaquín Noguera preserva todas las inquietudes que lo hacen sentir y vivir la política. Hombre y dirigente del radicalismo, fue uno de los primeros en definir a Javier Milei como un loco que desconoce la política, las instituciones y la República.

Iniciado el segundo semestre del año, relanzamiento del gobierno presidencial con un dólar que vuela y empuja el riesgo país en un país que está en riesgo, Nogueira sustenta las expectativas de la UCR que sigue siendo un partido. Reafirma su pensamiento sobre Milei, ahora Presidente de la Nación: «Estamos en presencia de un gobierno que desconoce la política. Los gobiernos no viven para tener déficit CERO porque una República no es un kiosco, su función es dar mejor bienestar y condiciones de vida a su gente. Por supuesto que el déficit debe ser controlado pero no es el fin. Yo digo que el daño que el kirchnerismo le hizo a la política es casi insanable porque Milei es la consecuencia del descrédito hacia la política».

Nogueira habló del Congreso, como suele hacer análisis sobre la degradación legislativa local, y recordó que la función principal es controlar al Ejecutivo, más que dar leyes, bases y facultades.

El experimentado dirigente radical emitió fuertes críticas a la actual conducción local de la UCR, encabezada por Ricardo Gómez: «Necesitamos un comité de puertas abiertas pero no para leer una novela de Cortázar o dar apoyo escolar como está ocurriendo sino para discutir política».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: