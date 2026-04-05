El Derecho a Huelga está de pie y cae la esencialidad



Federico Puy Docente | Secretario General Adjunto de Ademys

La Justicia falló a favor de la cautelar presentada por el sindicato docente nacional UDA. Esta medida pone en pausa el artículo de la reforma laboral que declaraba la “esencialidad”, y se dio a conocer mientras se desarrollan procesos de lucha docente en 15 provincias del país. Es momento de tirar abajo por completo la reforma esclavista de Milei con un plan de lucha nacional y que triunfe la lucha docente de Córdoba.



La medida judicial es muy importante y alcanza a la totalidad de los docentes del país. Con esta resolución, queda suspendida temporalmente la aplicación de la Ley N.º 27.802 en lo que respecta a la restricción de derechos sindicales bajo el rótulo de servicio esencial.



El artículo 101 de la contra reforma laboral atacaba el derecho de huelga estableciendo servicios mínimos obligatorios en actividades consideradas «esenciales» (75%) y «trascendentales” (50%). Este artículo daba vuelta un concepto básico para las escuelas, donde la educación dejaba de ser un derecho social universal y pasaría a ser un “servicio estratégico esencial”. Un artículo impulsado para disciplinar a la docencia, limitar la organización sindical y garantizar la continuidad del sistema educativo aun en condiciones de ajuste y precarización laboral.



No es un ataque aislado ni sectorial, es un golpe contra la posibilidad misma de defender ante los ataques del gobierno a la educación pública y los derechos de las infancias y adolescencias. Una “esencialidad” que no propone aumentar los salarios docentes, terminar con el pluriempleo y el agobio laboral. Tampoco invertir en aumentar el presupuesto educativo para infraestructura escolar, ni en comida para los comedores, ni en salud mental para los estudiantes o recursos para la inclusión.



Este nuevo fallo sobre la esencialidad educativa se suma a que la contrarreforma laboral fue suspendida en su mayoría, con una medida cautelar que suspende la aplicación de otros 82 artículos. La decisión de la CGT fue dejar la definición de la reforma esclavista en manos del Poder Judicial. Lo mismo hace la UDA (gremio docente de la CGT). Por otro lado, la conducción de CTERA sigue mirando para otro lado luego del enorme paro nacional del 2 de Marzo.



Mientras se conoce esta noticia, la lucha docente no da tregua en todo el país. En Córdoba, a pesar de que la conducción celeste buscó que se aprobara, el rechazo de las bases y delegados a la tercera oferta de Llaryora fue masivo en toda la provincia. Tras este masivo rechazo, la docencia de Córdoba va a un nuevo paro de 72hs para el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Tenemos que apoyarla y hacer una gran campaña nacional para que triunfen.



En Corrientes crece la rebelión docente contra los salarios de pobreza. En Entre Ríos la docencia continúa en pie de lucha y movilizada. Estas provincias se suman a diferentes procesos de lucha en Catamarca, San Juan, Jujuy, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fé. En Neuquén desde ATEN Capital se relanzó bicicleteada Carlos Fuentealba, a 19 años de su fusilamiento con una consigna clara: “Sobisch tiene que ir a la cárcel”. Habrá actos y movilizaciones en diferentes provincias.



Hay que estar en estado de alerta y movilización. Es solo un fallo. No podemos confiar en la justicia ni en las conducciones sindicales. El gobierno buscará apelar. Con las fuerzas de estas luchas es necesario imponer un plan de lucha nacional de toda la docencia y de todo el movimiento obrero para tirar abajo de forma definitiva toda esta reforma esclavista. Es ahora.