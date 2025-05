Los voceros del Fundación Encuentro, Juan José Bahillo, Jorge Solmi, Nacira Muñoz y Julián Blanco, redactaron un documento que advierte sobre el desguace del INTA, el cual marca un claro retroceso en materia de investigación para el desarrollo sostenible de nuestro país y también, la vía destructiva que asumió el gobierno de Javier Milei contra el sector productivo argentino.



En este sentido, el documento afirma: “Muchas veces se olvida que los organismos públicos no son simples estructuras administrativas: son pilares del desarrollo nacional”. Y agrega: “Su función va mucho más allá de la burocracia. Son herramientas concretas que promueven la equidad, la innovación, la producción y la soberanía en todo el territorio argentino”.



En esa línea, los referentes de la Fundación Encuentro, liderada por Sergio Massa, afirman que “desde diciembre de 2023, con la asunción del nuevo gobierno encabezado por Javier Milei y la sanción del DNU Nº 70/2023, titulado «Bases», comenzó a institucionalizarse un proceso de destrucción que trasciende cualquier intento de simplificación administrativa”. Añadiendo: “Detrás de una promesa de mayor libertad, eficiencia y reducción del Estado, lo que se despliega es un camino de desfinanciamiento y profundo desprecio por lo público”.



A su vez, el documento reafirma la posición política de la Fundación y propone otra alternativa ante este modelo que destruye todo a su paso: “La cultura del descarte no soluciona los problemas estructurales: los agrava. Y la destrucción sistemática de instituciones no es un plan de gobierno: es una renuncia a pensar el país con respeto, responsabilidad y seriedad”. Y concluye: “El futuro no se construye demoliendo lo que tenemos, sino mejorando lo que funciona y transformando lo que no. Apostar a un país sin instituciones es condenarnos a una permanente desigualdad y a un país sin educación, sin investigación y sin producción”.