Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 6 de febrero de 2026

El Frente de Unidad Docente pide a Kicillof «aumento salarial genuino»

jueves, 5 de febrero de 2026 2 min de lectura

Comunicado del Frente de Unidad Docente /


El Frente de Unidad Docente Bonaerense fue convocado en la jornada de hoy por el Gobierno de la Provincia para participar de la reunión de la Comisión Paritaria Docente, que se realizó en modalidad virtual. En dicho ámbito estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Trabajo, de Empleo Público y de Hacienda, junto con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.


Este encuentro se llevó adelante en cumplimiento de lo acordado en la última reunión paritaria del mes de enero. Las organizaciones sindicales que conforman el FUDB plantearon con claridad las demandas del sector frente a la difícil coyuntura actual, marcada por las políticas del Gobierno Nacional que deterioran el poder adquisitivo de los salarios de las y los Docentes.


La propuesta presentada por el Gobierno Provincial resultó insuficiente y, en consecuencia, fue rechazada por nuestro Frente, pasando a un cuarto intermedio. Exigimos la inmediata convocatoria a una nueva reunión que permita avanzar hacia un aumento salarial genuino, capaz de dar respuesta a las necesidades de las y los Trabajadores de la Educación.

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET – FEB – SADOP – SUTEBA – UDOCBA

