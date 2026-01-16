El Gobierno anunció que formará parte de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que formará parte de la misión ‘Artemis II’, de la NASA, para volver a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972, en una muestra más del alineamiento de la administración libertaria con Estados Unidos.

Así lo informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Durante el lanzamiento de Artemis II se desplegará el microsatélite argentino Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a la empresa VENG S.A. y con la participación del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

El Gobierno destacó que el desarrollo tecnológico y la investigación en áreas estratégicas constituyen una prioridad para la inversión en ciencia, con el objetivo de fortalecer capacidades nacionales y optimizar el uso de los recursos públicos.