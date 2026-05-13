El gobierno entregó pollitas ponedoras para 100 familias morenenses

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

El Municipio fortalece las políticas públicas de soberanía y seguridad alimentaria mediante la entrega de pollitas ponedoras a 100 familias del distrito. El programa proyecta llegar a 1000 hogares en situación de vulnerabilidad durante 2026 con el objetivo de ampliar el acceso a alimentos de calidad.



La política se desarrolla a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), que gestiona el Centro de Reproducción Avícola donde se realiza la cría de las aves hasta sus primeros 21 días de vida. Luego, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, cada familia recibe un plantel de cinco ponedoras de huevo colorado.



Cada plantel permite una producción estimada de 28 huevos semanales, lo que incorpora una fuente constante de proteínas, vitaminas y minerales en la alimentación cotidiana de los hogares beneficiarios.



Además, se realizan capacitaciones sobre construcción de gallineros y cuidados básicos vinculados a la alimentación, hidratación, higiene y condiciones adecuadas de resguardo para garantizar el bienestar animal y la continuidad del proyecto.



De esta manera, el Gobierno local brinda herramientas para propiciar la producción de alimentos en hogares a partir de un modelo que articula asistencia, formación y desarrollo de Moreno