La ex presidenta Cristina Kirchner subrayó que en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires del domingo pasado la fuerza del presidente Javier Milei perdió en los barrios populares donde había arrasado en 2023. “Ese es el primer lugar donde impacta la crisis, es ahí donde pega, no se puede contratar ni al pintor ni a la niñera”, ejemplificó la presidenta del Partido Justicialista en un acto para conmemorar el 25 de mayo en el Polo cultural y Deportivo Saldías, Retiro.



Sobe el modelo económico de Milei y afirmó que “solo le sirve” al 30% de la población mientras que el 70% “queda afuera”. Lo interesante como desafío está expuesto en un concepto: “Aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros y tenemos que preguntarnos por qué”.



“Seguir hablando del Estado presente es no estar de acuerdo con lo que está pasando hoy en la sociedad. Todos se dieron cuenta que la motosierra no era contra el Estado sino que entró en las casas de las grandes mayorías”.



Acompañada por la militancia, la ex presidenta cargó contra el Gobierno al decir que “no construyen nada”, en referencia al cambio de nombre que hicieron del ex Centro Cultural Kirchner por el Palacio de La Libertad. “Estos tipos no construyeron nada, ni una escuela, ni un edificio. Le cambian el nombre su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar, qué mediocres que chatos, creadores de cultura de acá, quién se va acordar de estos tipos en 20 años”.



El consumo planchado y las bombas de humo



Como ya es costumbre, la ex presidenta dedicó gran parte de su discurso a hacer un análisis de corte económico y afirmó que el Gobierno está camino a llevar a la Argentina al décimo default de su historia. Habló de «desgobierno», aseguró que Milei hace lo mismo que otros «hicieron antes»: dólar barato e importaciones y volvió a insistir con que el problema de la economía es la falta de dólares. «Los nueve default en la Argentina fueron porque se quedaron sin dólares y siguen lanzando bombas de humo para que discutamos cosas que después pasan al olvido».



Consideró que el blanqueo que anunció la semana pasada el equipo económico es una de las «bombas de humo» y se quejó: «¡Hermano, un pastelito está dos lucas, qué les pasa!». Dijo que el Gobierno está «rascando el fondo de la olla» por la falta de pesos y dólares y afirmó que «no pueden remonetizar la economía». «El consumo se ha ido al corno porque no quieren emitir. De seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana», vaticinó.



FUENTE: EL DESTAPE