«El gobierno habla del éxito de sus obras y mantiene cagados de hambre a los trabajadores /as municipales»

RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 –

AUDITAR, palabra clave que define una de las sesiones y función importante del Concejo Deliberante. El oficialismo recibió la cartilla ejecutiva y dividió las intervenciones que aprueban a libro cerrado.



Pablo Lopardo, legislador del MST, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, analizó lo posible porque el gobierno de Mariel y el Concejo Deliberante que preside el hermano de Mariel, definieron que 20 horas de búsqueda sobran para evaluar doce meses de gobierno, teniendo como plazo hasta fin de mayo la aprobación de la Rendición de Cuentas. Explicó el «modelo de tercerización privada, de los amigos proveedores del poder, uno de ellos tiene de todo y cuenta con un pequeño local; del ajuste en el salario de los /as trabajadores /as municipales y el éxito que festeja Unión por la Patria, el marielismo»



«El éxito del que hablan en la recaudación proviene del sector cautivo, los que pagan la Tasa por Servicios Generales, sin olvidar que la empresa EDENOR cobra la tasa en su boleta, y entonces hablan de la confianza», manifestó Lopardo para cuestionar el aspecto tributario – impositivo que está muy lejos de aplicar el mismo porcentaje a los salarios municipales. Por eso le recordó al locuaz miembro del oficialismo, Lucas Franco, que «coindice en que Milei aplica un ajuste, pero en los cuatro años de Alberto Fernández el ajuste que hizo Mariel con el salario municipal llegó al 150 por ciento».



«Escuché varias intervenciones que hablaban de transparencia. Les voy a decir algo, la transparencia no tiene que ver solamente con el hecho de que se puedan decir cosas hicieron sino en la posibilidad de que los gastos que realiza este ejecutivo municipal puedan ser auditados. Nos dieron con 20 horas para revisar un presupuesto que explica miles de millones de pesos. Ni mesa tenía el lugar que nos dieron para revisar los expedientes» denunció en el recinto Pablo Lopardo, que luego desarrolló con detalles el «modelo de tercerización privada, de los amigos proveedores del poder, uno de ellos tiene de todo y cuenta con un pequeño local; del ajuste en el salario de los /as trabajadores /as municipales y el éxito que festeja Unión por la Patria, el marielismo»



Por eso el enfoque de rechazo al modo, modelo y sistema de Mariel Fernández que administró casi 200 mil millones de pesos en 2024, fue argumentado desde un eje entendible: «Para nosotros cualquier gasto que no tenga la perspectiva de mejorar la vida de los y las trabajadoras municipales está mal orientado. Llevan adelante muchas obras que son realizadas por los /as municipales, pero la desidia de este gobierno municipal hacia ellos es impresionante. Les repito, los y las trabajadoras municipales están cagados de hambre, ellos y sus familias. Con sus tarjetas reventadas, con la imposibilidad de dar mínimas este concesiones a sus familias, derechos básicos, como comprar zapatillas para que los pibes puedan ir al

colegio. Como pueden hablar de lo perfecto de esta gestión si choca contra la realidad que sus trabajadores /as están cagados /as de hambre», concluyó el concejal del MST.