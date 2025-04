El gobierno municipal olvidó la muerte de Matías Castillón, así continúa la vida

Trabajadores municipales no pueden viajar en la caja de los camiones porque es ILEGAL pero el gobierno de Mariel Fernández sostiene el método, la orden y su rigurosidad. Esta mañana un camión sin patente salió del Obrador. En su caja viajan más de diez trabajadores municipales. La prueba es filmada por el concejal mandato cumplido Jorge Alagastino que se ubica atrás del vehículo oficial y graba el recorrido que por la calle Dorrego», Moreno Centro.





Flagrancia expuesta, ¿sindicatos? ¿Ministerio de Trabajo?



¿Qué dirán los silenciosos defensores /as de la Secretaría de Obras Públicas o serán ellos /as quienes aclaren que la ingenieria no es la responsable como si el hecho fuese secundario?





El video de este miércoles 30 de abril de 2025, a las 8 AM, Moreno Centro, es una ofensa a la memoria, desnuda las vacías palabras oficialistas que rendían homenaje a un trabajador municipal que perdió la vida tras caer de un camión. Pero a no equivocarse, los /as funcionarios si funcionan en Moreno. Quien tiene dudas… todo vale menos que la vida.