El Gobierno no cerró el Instituto Nacional del Cáncer, pero su presupuesto cayó 61% desde que asumió Javier Milei

En redes sociales posteos hablan del “cierre” del Instituto Nacional del Cáncer, pero el vocero Manuel Adorni lo calificó de “noticia falsa”, explicando que se transformará en una unidad organizativa interna del Ministerio de Salud.

El organismo redujo su planta de personal un 37% entre noviembre de 2023 y junio de 2025, mientras su presupuesto actual es un 61% menor al ejecutado en 2023, previo a la asunción de Javier Milei.

Expertos advierten sobre el impacto negativo en la prevención del cáncer y critican la falta de un plan nacional de gobernanza. Además, señalan que el desmantelamiento del organismo se inició en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.



El 7 de julio pasado el vocero presidencial Manuel Adorni habló de la “transformación” del Instituto Nacional del Cáncer (INC) “en una unidad organizativa interna del propio Ministerio (de Salud de la Nación)” y la medida fue publicada en el Boletín Oficial.



En redes sociales comenzaron a circular posteos que hablaban del “cierre” del organismo. Adorni calificó de “noticia falsa”. “Nadie lo va a cerrar, se va a transformar y lo que se quiere hacer como con cada cosa que se transforma es que las funciones perduren”, dijo durante la transmisión del primer programa de “Fake, 7, 8” -en parodia al programa “6,7,8” transmitido en TV Pública durante el kirchnerismo-.



El Instituto Nacional del Cáncer es el responsable del desarrollo e implementación de políticas públicas de salud, así como de la coordinación de acciones integradas, para la prevención y control del cáncer.



Fue creado por decreto en 2020, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria). Desde la sanción de la Ley 27.285 en 2016, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con personería jurídica propia y con un régimen de autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.



Sus actividades incluyen el desarrollo de la asistencia integral de los pacientes con cáncer; la definición de estrategias para la prevención y detección temprana; la formación de profesionales especializados y el establecimiento de un sistema de vigilancia y análisis epidemiológico.



De acuerdo con los últimos datos oficiales correspondientes a mayo de 2025, el INC tiene 132 empleados, en su mayoría, personal en convenio colectivo de trabajo. En noviembre de 2023, último mes completo de la gestión del Frente de Todos, había 209 empleados. Es decir que la planta de personal se redujo un 37%.



En relación al presupuesto, el proyectado para 2025 (que no recibió cambios con respecto al del año previo) es un 19% inferior al ejecutado en 2024 y un 61% más bajo que en 2023.



Qué dijo el Gobierno sobre la “transformación” del INC



El 7 de julio, en una conferencia de prensa Adorni anunció la “transformación” del instituto “en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria”. Ese mismo día la medida fue publicada en el Boletín Oficial.



El 8 de julio, el Ministerio de Salud anunció que la doctora Susana Blanco asumió la Dirección Nacional del Cáncer. “Todos los equipos técnicos del Instituto continúan trabajando de la misma manera ya que no hubo cambios en programas ni en funciones”, señaló la cartera sanitaria.



El 7 de marzo de este año, la cartera sanitaria ya había comunicado que absorbería las funciones del INC “para eliminar duplicidad de tareas, tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente”. También apuntaron a “problemas logísticos”, “entrega de medicamentos al borde de su vencimiento” y “compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas”.



La opinión de los especialistas



En marzo último, tras el anuncio del Gobierno, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) manifestó su preocupación en un comunicado y aseguró que “la situación descripta en el comunicado oficial no es producto de un evento aislado, sino que ha sido el resultado de un desmantelamiento gradual iniciado a partir del 2020” que “ha tenido un impacto negativo en la prevención y el control del cáncer en Argentina”.



“La AAOC insta a que esta medida no implique la discontinuidad de políticas esenciales en la lucha contra el cáncer. Es fundamental que el Estado garantice la continuidad y fortalecimiento de las estrategias de prevención y tratamiento de esta enfermedad, asegurando la participación de todos los actores del sistema de Salud en la toma de decisiones”, sumó el comunicado.



Por su parte, Julia Ismael, ex directora del INC entre 2018 y 2020, sumó a Chequeado que “desde hace 3 o 4 años que no se entregan insumos de trabajo de cáncer de colon a las provincias y 2 que no se compran ni se distribuyen los kits de VPH para la prevención del cáncer cervicouterino”. También explicó que existía un Plan Nacional del Control del Cáncer que estaba a la vanguardia: era desde el 2017 hasta 2022 y se dejó de ejecutar. “Hoy por hoy no hay ningún plan de gobernanza en cáncer a nivel nacional”, sostuvo.



Rubén Torres, magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social y quien preside el Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (Ipegsa), explicó que cuando se creó el instituto tenía como objeto estudiar la situación del cáncer en la Argentina y mejorar el acceso de los pacientes sin cobertura a las medicaciones: “Pero nunca llegó a cumplir con la totalidad de sus funciones, tenía actividades superpuestas. La medida del Gobierno se plantea como algo burocrático, resta saber si la integración de este instituto a la estructura de este ministerio permite que se cumpla el funcionamiento del organismo”.



Por su parte, Daniel Gómez, ex director del INC y actual del Centro de Oncología Molecular y Traslacional (COMTra) de la Universidad Nacional de Quilmes, señaló en marzo: “Se nos presenta esta medida como una simple reorganización administrativa, pero no nos engañemos: esto es un retroceso en la lucha contra el cáncer en Argentina. Puede ser que requiera mejores políticas, pero con un programa de mejora hubiera bastado”.

