El león libertario municipal se le planta al marielismo en el Concejo Deliberante



Segundo encuentro ordinario del año 2026, una sesión planeada para ampliar las fronteras y abonar a la clásica grieta que anima a la militancia. Cada bloque atiende a su juego y al haber tantos pecados pueden volar las piedras.



El «marielismo» hace valer las manos, ostenta mayoría automática y ajusta en el mástil la bandera del trabajo «repudiando» la sanción y promulgación de la ley en el Congreso. Hay expresiones políticas que aciertan en el diagnóstico y el resultado que, a decir verdad, Milei no solo no lo oculta sino que le pone palabras: la industria vieja prebenderia desaparecerá.



La Fuerza Patria de Mariel mira a las «fuerzas del cielo» y abre el paraguas o el escudo que intenta justificar todos los problemas locales, por la culpa de Milei.



El bloque legislativo de La Libertad Avanza apuesta a No hablar tanto o nada de lo que hace su Presidente y dirige los cañones a la política local.



Las dos veredas respiran PODEROSAS CONTRADICCIONES devenidas en secundarias. Podemos decir, la negación ante los hechos o la sagacidad para vestir la adecuada impostura. Pero saliendo de las diatribas que alejan cualquier debate en la «casa de la democracia», es REAL que cierran empresas en Moreno; que hay despidos, la recesión económica se siente porque el modelo de Milei achica el Estado y rediseña a quien le regala el «mercado».



Tan REAL como el modelo local de Mariel Fernández que desde hace seis años consecutivos ajusta el salario de los trabajadores /as municipales; no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo, utiliza sin dudar una figura obsoleta pero vigente «pase a disponibilidad» para poner en caja cualquier intento de libre organización; prioriza el contenido estético de la gestión y garantiza básicos de hambre.



Luis Cisnero, trabajador municipal que desde diciembre pasado ocupa una banca en el Concejo Deliberante en representación de La Libertad Avanza, adopta el criterio de responder todo lo que dispara el oficialismo marielista. Si Fuerza Patria «repudia la Reforma Laboral, Cisnero «condena» la política de Mariel Fernández y la considera futurista porque en Moreno «se vulneran los derechos laborales, no se respeta el Convenio Colectivo de Trabajo» y, además, «no hay un solo gremio municipal que defienda a los trabajadores», afirmó el León comunal libertario:



