El MDF acompaña a CFK pero «no cambia el calendario electoral porque Axel no es gerente sino Gobernador de la Provincia de Buenos Aires»

Varias definiciones del Ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, uno de los hombres del riñón de Axel Kicillof, quien integra la mesa de representación del Movimiento Derecho al Futuro en las reuniones que convoca Cristina en la sede del PJ nacional.



La monarquía judicial condena a Cristina, subraya Correa en el sentido práctico de asimilar que la decisión «golpea a la democracia y por tanto excede a la figura central», no obstante describe (porque participó) de las reuniones organizativas en el PJ nacional en las que se «registra un gran apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el gran acompañamiento de todos los sectores y también la predisposición para movilizarse, manifestarse el día el día miércoles, acompañarla a Comodoro Py y luego a su domicilio, a su casa».



Previo a la marcha Correa confirma un primer dato político partidario de relieve e importancia: mañana a las 14 horas se inicia un plenario en La Plata al que concurren Intendentes, líderes sindicales, legisladoresha /as, movimientos sociales para «organizar la marcha del miércoles bajo la bandera del Movimiento Derecho al Futuro» y declara que «marchan porque Cristina es inocente y porque la monarquía judicial acciona con un gobierno de ultra derecha que, por primera vez en la historia, representa abiertamente a poderes trasnacionales, a las grandes corporaciones. La condena a Cristina es un disciplinamiento para el movimiento peronista y su línea histórica, está en juego la patria, la República, la democracia argentina», advierte una de las espadas de Axel Kicillof.



Sobre la presión – más marcada que antes del fallo de la Corte – de reveer el desdoblamiento electoral en la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa lo descartó por completo. «Esto lo digo con mucha humildad, por ahí hay compañeros que y compañeras que dicen, «ahora hay que volver al peronismo, hay que empezar empezar a luchar, hay que estar en la calle, hay que militar, hay que gobernar, bueno todo eso lo viene haciendo el gobernador hace un año y medio en contra del gobierno nacional, es un hecho inédito en este proceso democrático que un Estado se encolumne, como es la provincia de Buenos Aires, con su bandera y al frente con esa máxima del peronismo o con la cabeza de los dirigentes o los dirigentes a la cabeza. Yo soy nacido y criado en el Conurbano bonaerense, en Moreno, y yo no quiero pertenecer al AMBA, yo no me siento parte del AMBA. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. No hay franquicias en el peronismo, hay que dejar darlas y mpezar a abrir los brazos, respetar al compañero y a la compañera que tiene actividad territorial, actividad sindical, actividad social, eso es parte del movimiento».



Sin entrar en polémica, Correa escuchó la pregunta referida a declaraciones de la Intendenta de Moreno en la que afirmó que Cristina es la única que tiene un plan serio para enfrentar a Milei. La respuesta del Ministro es fuerte y directa: «No voy a entrar en polémica, más en esta situación tan difícil que nosotros tenemos que trabajar, militar para tener una contundente y formidable movilización el día miércoles, pero la verdad les digo, no se equivoquen porque Axel no es el gerente de la provincia de Buenos Aires, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No esperó un año y pico para para empezar a a bajar línea ni para llamar al movimiento. Axel desde el primer día está enfrentando este gobierno de extrema derecha del presidente Milei. Con respecto a a lo que significa el movimiento, nosotros no nacimos de una rosca interna de una elección, de un hecho administrativo. Nosotros nacimos de un proceso revolucionario que fue el de los trabajadores y las trabajadoras defendiendo a su líder Juan Domingo Perón. Yo no consulto a un focus group o una consultora para ver qué le pasa al pueblo trabajador, porque me siento parte, soy parte del pueblo trabajador y me enorgullece que las tres centrales sindicales del país acompañen al gobernador. Nosotros desde el MDF abrazamos a todas las organizaciones libres del pueblo, los que hablan, ratifican y subrayan la comunidad organizada que se pone en práctica abrazando y ampliándose con todos los sectores de las organizaciones libres del pueblo«.



