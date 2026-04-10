El modelo económico de Moreno no va para nada Bien

Moreno finalizó el año 2025 con un presupuesto aprobado de 354.229 millones de pesos, de los cuales sólo logró reunir 273.356 millones de recaudación propia, coparticipación y endeudamiento, según se expone en la rendición de cuentas publicada.



No obstante esta diferencia de 80.872 millones de pesos en menos (el nivel de realización no supera el 72% de lo proyectado), el Municipio pudo realizar gastos por 299.086 millones de pesos, ya que contaba con autorización del Concejo Deliberante, por lo que registró un déficit que, teniendo en cuenta lo efectivamente pagado y según el criterio contable que se utilice de acuerdo a las disposiciones vigentes, es de 19,640 millones o de 25.547 millones.



Visto en perspectiva, se trata de una profundización del modelo de incremento del déficit fiscal y endeudamiento que distingue a Moreno desde 2020, tal como se aprecia en el cuadro, y que a esta altura no solo compromete la gestión del 2026 sino la de varios años por delante.







Por si fuera poco, este año 2026, también se aprobó un abultado presupuesto que no tiene ningún sustento en ingresos esperables pero que cumplen una función esencial: permitirle al gobierno municipal seguir realizando gastos sin respaldo; hasta que la crisis de cesación de pagos ponga fin a este desaguisado acumulativo que ya lleva varios años.



En efecto, el presupuesto aprobado para 2026 es de 481.595 millones, es decir un 76% mayor a los ingresos efectivamente reunidos al cierre del ejercicio 2025, algo es de imposible realización, teniendo en cuenta cualquier índice de inflación contemplada y de recaudación esperable en el actual contexto económico, cualquiera sea este, ya sean los más optimistas y favorables a la política económica actual o los más pesimistas realizados por los críticos a esta.



Asumiendo lo que el gobernador acaba de anunciar, la situación esperable es de mayor agravamiento, aún con el paliativo que implica la asignación de fondos extraordinarios a partir de la materialización de la autorización de endeudamiento, finalmente aprobada por la Legislatura provincial, que en el mejor de los casos implica 2.000 millones de pesos extras para las arcas municipales de Moreno.



Evidentemente la insustentabilidad del modelo económico de Moreno no deja de amplificarse, dada la contundente realidad de estos números.



La persistencia en estas prácticas y el apartamiento de las reglas fiscales en vigencia, encontrara un freno en la crisis fiscal que se avecina, seguramente mucho antes que el Tribunal de Cuentas emita opinión y sanciones a las faltas cometidas en materia de administración.