“El modelo minero se impone con represión”

Lo aseguran desde la Asamblea por la Vida Chilecito y Defensoras del Agua del Famatina, a través de un comunicado en el que destacan que tras la enorme presión de cientos de vecinxs, gremios, asambleas, organizaciones sociales, abogadxs de derechos humanos y medios de comunicación de La Rioja y de todo el país, quedó en libertad su compañera Jenny Lujan, que había sido detenida este martes por la policía provincial sin cometer ningún delito y llevada a la comisaría de Villa Castelli. Explican que Jenny se estaba manifestando, junto con otros vecinos, afuera del predio en el que se llevaba a cabo el evento multisectorial ‘Actores del sector minero en La Rioja’, organizado por el gobierno de Ricardo Quintela. “La intención de los vecinos fue expresarse pacíficamente pero cuando Jenny alzó una bandera que decía ‘La cordillera NO se toca’ ante la llegada del gobernador fue detenida”, denuncian.



Desde las Asambleas agregan que mientras esto ocurría afuera del predio, dentro del evento representantes de 9 empresas mineras, autoridades y funcionarios buscaban lanzar la multisectorial para afianzar la megaminería en la cordillera riojana bajo el lema de “transparencia” y “sustentabilidad” de la actividad. “Pero con el pueblo mirando desde afuera y con una vecina detenida en la comisaría sin ningún motivo. El modelo minero, como en San Juan, Catamarca y Jujuy se impone con represión”, advierten.



En este sentido, afirman que el gobierno de La Rioja no respeta el acceso a la información pública, ya que a lo largo de 18 años han solicitado informes de impacto ambiental que nunca publicaron: “En el año 2023 pedimos formalmente un convenio con la empresa Mekorot que pretende gestionar el agua de la provincia y aún no tenemos respuestas. El acceso debería estar garantizado ya que se trata de información pública que nos afecta a todos como pueblo riojano. La participación de los vecinos desde el año 2006 en contra de la megaminería es la manifestación constante y popular de que no hay LICENCIA SOCIAL”.



“Denunciamos al gobierno de Ricardo Quintela por la criminalización y persecución de la protesta social. Vamos a seguir manifestando que no cuentan con el consenso de la comunidad para hacer minería. Hoy la sequía golpea a la provincia y la megaminería solo viene a profundizar esta situación. Hacemos un llamado a todos los vecinos para organizarnos y defender el agua. Tenemos que continuar levantando la bandera en defensa de la vida y del agua”, señalan.



Respecto al modelo minero del gobierno de La Rioja, la Asamblea por la Vida Chilecito y Defensoras del Agua del Famatina detallan: “Quintela pretende diferenciarse del resto de provincias mineras. Desde el momento que se declaró al litio como ‘mineral estratégico’ presenta un modelo propio para desarrollar la minería. Creó una empresa estatal de energía y minerales Kallpa (la misma que estuvo detrás del parque eólico) ¿Con esa plata que se hizo? Esa misma empresa perforó y destruyó el Salar el Leoncito en la cordillera riojana. A pocos kilómetros de ahí aparecieron después cientos de flamencos muertos. Imaginen una vez que empiece la explotación en la cordillera para sacar el litio. ¿Qué va a pasar con la Laguna Brava? Las agencias de viajes, cooperativas y personas que reciben turismo no van a tener más trabajo. Que turista va a querer ir a visitar lugares con paisajes únicos, llenos de perforaciones, piletones, camiones mineros, tractores y contaminación ambiental? Ninguno. ¿De que van a vivir esas personas que hoy se dedican al turismo? ¿Qué vamos a tomar para vivir? El litio no se toma, el agua si. Los riojanos sabemos defender el agua. El modelo minero ‘riojano’ y ‘federal’ que impone el gobierno es la otra cara de la misma moneda. Se promete empleo, crecimiento económico, desarrollo sustentable y armonía con la naturaleza. Las mismas empresas internacionales de siempre son las que están detrás de los negocios millonarios, mientras aquí, se llenan los bolsillos los mismos políticos de turno. Los riojanos nos acordamos muy bien de Angel ‘Didí’ Maza, Beder Herrera, y ahora también, nos acordaremos de Ricardo Quintela. ¿Cuál es la diferencia con el modelo minero que tiene San Juan o Catamarca? NINGUNA. Catamarca sigue siendo la tercera provincia más pobre del país con más de 20 años de megamineria transnacional. Los riojanos y las riojanas sabemos cómo queremos vivir y desarrollarnos. El gobierno no es dueño de nuestro presente y del futuro de nuestrxs hijxs”.