«El Movimiento Evita es un gobierno de escritorio y no baja al pueblo, nosotros como MDF si lo hacemos»

Expresa la alegría de militar una causa que abriga esperanza. Daniel Pagani del partido IGUALAR en el Movimiento Derecho al Futuro Moreno, sostiene – como lo hace la mayoría – su amor, respeto y reconocimiento a Cristina pero, ahora es el momento de Axel Kicillof porque la propuesta y apuesta es «abrazar y contener a todos», algo que resuena como una proclama anti sectarismo.



Pagani va un poco más lejos porque comenta que La Cámpora carece de figuras que le permitan aspirar a una candidatura presidencial.



Muy compenetrado con el MDF verbaliza el deseo de dar la disputa en lo local, en el territorio de Mariel Fernández: «Soy parte de ese grupo, de ese equipo de trabajo que en Moreno estamos dando un una discusión porque nosotros también podemos hacer política desde el MDF. Walter Correa lleva ese proceso de transformación en la política de Moreno,y de cara al 2027 nosotros vamos a ser una sombra para el gobierno municipal. Lo digo porque llevamos una postura transformadora en la política, abrazando y conteniendo a los compañeros, a los chicos más jóvenes que empiezan en política, enseñando el camino, bajando a los barrios, escuchando al vecino, a los jubilados, a todos los que son golpeados por el gobierno de Milei. Eso hacemos nosotros, estamos al lado del pueblo, otros son dirigentes de escritorio».



¿Quiénes son o a quienes te referís con dirigencia de escritorio?



Al Movimiento Evita que gobierna desde su oficina y no baja el pueblo. Nosotros bajamos a escuchar el reclamo que nos está dando la sociedad, mensaje que la militancia tiene que escuchar y abrazar al pueblo de Moreno



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