El MST no marcha por Cristina y señala como error lo que hace el PTS

La cúpula del PTS se presenta ante Cristina, manifiesta solidaridad, acompañamiento y disposición para seguir la estrategia del PJ que enfrenta la Corte y la proscripción. Pero es uno de los cuatro partidos que conforman el Frente de Izquierda. El MST no solo no acompaña la marcha en defensa de Cristina sino que advierte como un gran error la actitud de Bregman, Del Caño, Vilca y Castillo.



En Moreno el concejal Pablo Lopardo del MST se prepara este miércoles para concurrir, una vez más al Barrio La Gloria II donde la angustia popular crece porque las topadoras municipales avanzan. Muy lejos de plaza de Mayo en esta ocasión, emite una contundente definición política que atraviesa a la izquierda, al centro y por supuesto a las derechas: «Nosotros no marchamos, si bien entendemos que hay un fallo que intenta avanzar sobre ciertas libertades no necesariamente tiene que representar el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. El hecho de la corrupción ni siquiera ha sido negado por ella; los bolsos que se tiraron en el convento son una prueba fehaciente, física, que evidentemente hubo corrupción. No nos referimos solamente al gobierno de Cristina sino de todos los gobiernos que pasaron porque la corrupción es intrínseca a este sistema capitalista, sino no funcionaría un reparto tan injusto de la riqueza».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: