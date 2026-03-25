«El mundo Mariel es precario al igual que el mundo Milei»



Juan Fernández, docente por elección y profesión, dirigente político de raigambre radical inocultable, comprende las generales de la ley y que su palabra será repelida por los que guardan memoria. Tiene presente el Comité de Crisis, la función de Karina Ramírez tras las pérdidas humanas en la Primaria 49. Después de un año y medio de reconstrucción, en marzo de 2020 fueron las partes involucradas en hacer cumplir los doce puntos de habitabilidad quienes «ofrecieron el diagnóstico» de la tarea cumplida, ese homenaje prometido a Sandra y Rubén.



Seis años después hay servicios que deben rotar sus cursos por falta de aulas y mobiliario, horas de clases perdidas. Un patio es mejor que el container sin aire acondicionado. Tal vez sea prudente relanzar un Comité de Seguimiento para obtener la información pública, más detallada por cierto, sobre la utilización del poderoso y significativo Fondo de Financiamiento Educativo.



«Hoy nos encontramos con que el Fondo Educativo no solo no se usa en las escuelas sino que en algunos casos aparece en el límite de lo ilegal, lo digo porque ese dinero fue aplicado en el Polo No Educativo, Consejo Escolar, se hizo usurpando el terreno de la Universidad Nacional de Moreno, y la tierra no tiene dominio perfecto (NdR: la causa judicial sigue en proceso), como ocurre igualmente en el Polideportivo Diego Armando Maradona (Cuartel V). Cuando asumió la Intendencia Mariel Fernández, dicho por ellos, contaban con escuelas habitables y seguras, pero luego no hubo gestión aún habiendo recibido cerca de 7 u 8 millones de pesos por día«, denuncia Fernández.



El dirigente de la UCR busca el punto donde se conecta la administración local y la nacional: «Precariedad en educación, precariedad en el sistema de salud, precariedad en la obra pública, precariedad en el transporte, precariedad en la seguridad, todo es precario. El mundo Mariel es un mundo precario y ahí se toca con el mundo de Milei. Son precarios por distintos extremos, pero son precarios los dos, precarizadores, aman estar en una sociedad que cada vez se las tiene que arreglar como pueda. Los extremos son funcionales y se parecen bastante».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



