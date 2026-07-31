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sábado, 1 de agosto de 2026

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El Municipio ¿solo reconoce el derecho a huelga a los afiliados /as de ATE?

viernes, 31 de julio de 2026 2 min de lectura


Alternativa Estatal, corriente interna opositora a la conducción de ATE, denunció que en distintas áreas de la Municipalidad de Moreno se están ejerciendo presiones sobre los trabajadores para desalentar la adhesión al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el próximo lunes.


Según expresó el espacio sindical, desde ayer comenzaron a recibir mensajes de empleados de la Subsecretaría de Niñez, Adultos Mayores, Unidades Sanitarias, la Secretaría de Economía y otras dependencias municipales.


De acuerdo con la denuncia, en esos sectores se les estaría comunicando a los trabajadores que solo quienes están afiliados a ATE pueden adherir a la medida de fuerza el próximo lunes.


«La adhesión al paro no depende de la afiliación sindical», sostuvo la agrupación, al recordar que el derecho de huelga ampara a todos los trabajadores alcanzados por la actividad, independientemente de que estén afiliados al sindicato convocante, pertenezcan a otra organización gremial o no tengan afiliación.


En ese sentido, el espacio afirmó que cualquier trabajador municipal puede adherir al paro convocado por ATE, siempre que informe su adhesión para la confección del parte diario correspondiente.



Como respaldo de esa posición, Alternativa Estatal señaló que la convocatoria fue presentada ante el Ministerio de Trabajo, trámite que —según indicaron— otorga cobertura legal a la medida de fuerza.


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