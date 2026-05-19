El Municipio informó a los gremios que no hay plata y decreta otro ajuste en los salarios



La mesa paritaria ya no demanda efectos de simulación. El control del Departamento Ejecutivo es absoluto, notifica la decisión que sale de planilla de Excel que confecciona la Secretaria de Economía, con la garantía que las representaciones sindicales municipales solo harán, después de debatir severamente, algún texto bien edulcorado para revolucionar sus redes.



Las y los municipales recibirán un 2,25 % de recomposición, lo que equivale a afirmar que ni con ajuste pueden ganarle a la inflación de Milei.



Cuando los /as trabajadores /as perciban los haberes de mayo, en los primeros cinco meses habrán logrado el épico AUMENTO del 9,26 por ciento.



La inflación medida por el INDEC llegó al 12,3 por ciento en el mes de abril.



«No hay dinero para ofrecer algo más», informó ayer la Licenciada Mariela Bien a los /as dirigentes gremiales que, probablemente, algunos /as militen la causa de Se Viene Mariel, precandidata a la gobernación o, algo mas cercano, Otro General Rodríguez es Posible, con la aplanadora María Giménez.



Sin dinero pero en campaña ofreciendo un modelo de gestión el modelo. Certezas inconsistentes que se Notan Mucho, tanto como la única variable que siempre ajusta para que los números cierren o se dibujen.