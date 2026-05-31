

Una vez y otra vez, lo que sea necesario para que el mensaje llegue a destino. Sergio Gómez, el emisor, repite que el objetivo central es recuperar el gobierno nacional en 2027. Siendo la meta, lo que hace la gestión Kicillof, de la que es parte Gómez (Subdelegación del Ministerio de Trabajo), es denunciar la política de Milei y al mismo tiempo construirse como propuesta mayoritaria del campo popular.



De tal modo, el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que durante dos días reunió a más de seis mil participantes de sindicatos, cámaras empresarias, municipios, cooperativas, universidades, de la Pastoral Social y de organizaciones sociales, es el inicio de la apuesta federal del Movimiento Derecho al Futuro con un gran protagonista morenense: Walter Correa.



«Walter Correa trajo una propuesta que es de impacto nacional, de impacto federal, que creo es lo principal del Primer Congreso para generar ese primer mojón de la recuperación del país y pasar a la ofensiva en la recuperación de de la nación», declara Gómez con la expectativa de solidificar una propuesta que gane en todos los frentes: «Lo digo siempre, el objetivo 1 es desalojar a Milei del gobierno, y el objetivo 2 es desalojar a Milei del gobierno, porque hay que recuperar la patria con una nueva referencia, que traiga otro modelo de país. Si logramos eso por supuesto que vamos a tener municipios distintos».



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