El oficialismo votó todo para cerrar el año legislativo

Es un epitafio: nada de lo que haga el oficialismo será acompañado por la oposición. Bandera transformadora del Concejo Deliberante que conduce la nueva generación de políticos /as. Para qué destinar mayor tiempo si hay resultado cantado. No solo es materializar el trámite sino romper récord de des tratamiento. Ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria 2025, luego Presupuesto 2025, todo sacado con fritas en cuatro horas de poético espectáculo virtual.



Unión por la Patria venció al tiempo, cerró el año en el HCD cuestionando con rudeza las políticas de Milei, elevando lo magnánimo de La Capitana y boceteando el diario de Moreno para que los reproductores /as de contenido obtengan el repetido material para sus redes. El «marielismo» cumplió con su deber olvidando los mandatos.



La Libertad Avanza recibió la orden superior de presentar credenciales en la cita, votando en contra y sosteniendo el estandarte: «Cuestionan a Milei y ajustan en lo local escondiendo todo, sin dar explicaciones, construyendo la soberbia». Al momento de rechazar el Presupuesto dejan las bancas tras un cruce con el oficialismo que «culpaba a Milei por el bajo sueldo de los trabajadores municipales»



El Frente de Izquierda acentuó su posición con la que se diferencia de la derecha y del llamado progresismo local. Los sectores concentrados ganan en Moreno y las proyecciones dan cuenta de otro distrito con desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras, inversionistas, autoridades del Banco Provincia y representantes de entidades financieras, presentando la estructura jurídica y los beneficios impositivos para inversores. Pero lo más interesante por su consolidación es el modelo de tasas, tributos / impuestos que se indexan por encima de la inflación al mismo tiempo que ajusta salarios.



Juntos por el Cambio actuó en bloque (algo poco común en el año) y decidió no participar del DEBATE y emitió un comunicado muy breve que concluye con otra bandera: «NO avalamos el atropello del oficialismo ni su agenda que solo responde a intereses políticos propios y que ignora la realidad de los morenenses».



El gobierno nacional no baja nada a ningún municipio y prorrogará el Presupuesto 2023.

El gobierno provincial hace las cuentas y aún no define el Presupuesto 2025, sin olvidar que este año prorrogó el del año 2023.

El equipo económico de Mariel Fernández proyecta administrar 329 mil millones de pesos el próximo año. De ese total calcula un gasto de 133 mil millones de pesos en PERSONAL y unos 29 mil millones de pesos a la empresa de CAMIONEROS que pone la MANO DE OBRA para levantar la basura.



Pregunta, ¿en términos reales el presupuesto 2025 es un 11% más bajo que el de 2024?



Con una pobreza del 50 por ciento a nivel nacional, el oficialismo marielista repite la fábula: un 65 por ciento de los /as contribuyentes paga la Tasa, es decir, no ingiere comida y abona el tributo a la Alcaldesa. Ahora, si es porque EDENOR ayuda como agente de Retención, es para reflexionar sobre la eficacia de la empresa porque un 35 por ciento está fuera del mapa de facturación. Observa la macro economía e indican una inflación, pago de Tasas, del 10,5 por ciento en enero, para luego hacer los ajustes trimestralmente que superarán el índice de Precios al Consumidor, como sucedió este año. Dícese entonces que el «modelo local indexan tarifas y servicios por inflación y no por aumento de salarios», identidad reconocida en las empresas privatizadas o concesionadas.

Periodísticamente hay tiempo para socializar informes y datos de Tasas y Presupuesto 2025. Aquí nadie apaga la luz.