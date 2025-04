«El peronismo actual se alejó de la identidad nacional y de la agenda de las mayorías»

Tomás Richards integra el grupo que, motorizado por la inquietud política deseante, reconoció la existencia de un vacío. La insubordinación fundante es un horizonte.



El joven que vive en La Reja aporta su conocimiento a la Revista digital Dólar Barato Magazine que se presenta así: «Una plataforma de insumos conceptuales e ideológicos para contribuir a la conformación de una arrogante, patriótica, sensual, inédita y disruptiva elite de conducción nacional que deje atrás para siempre a la casta de vivillos, saqueadores, agentes ingleses, farsantes y burros que nos trajeron hasta acá, y encamine a la Argentina hacia su destino de poder y gloria.

En un diálogo abierto con Desalambrar Moreno, Richards despliega un campo de ideas, de valores autocríticos, de los eslabones que fueron jalonados de la historia y del corpus natural, aquello que no requiere de campañas en redes: Dios, patria y familia.



La entrevista arranca con una pregunta que sabe a encierro para luego abrir el debate. En Argentina hablar de nacionalismo ¿es sinónimo de derecha y facho? Responde Tomás: «La pregunta trae su trampa, es lo que se pretende hacer creer. Nacionalismo es un movimiento natural de los pueblos para defender lo que es suyo, pero nosotros preferimos hablar de soberanismo pero en todo caso hay muchos nacionalismos, algunas de derecha, otras de izquierda, hay un nacionalismo revolucionario latinoamericano que sucedió en el Siglo XX, pero en todo caso me parece que nacionalismo es el movimiento natural de los pueblos que buscan defender un territorio, una cultura, unos recursos, unas costumbres, unas tradiciones y y buscan la forma política según su identidad, en cada caso se va dando de distintas maneras».



¿Creés que la Argentina tiene espacios para discutir soberanismo, nacionalismo, derecha o izquierda?



Constitutivamente, por formación, pienso que derecha e izquierda son categorías para estancar, forma parte de la trampa. En cuanto si hay espacios para hablar, bueno la revista Dólar Barato nace de un grupo de amigos, de colegas que estábamos pensando que faltaba el espacio para discutir algunas cosas. Vemos que el mundo y la Argentina, la política argentina, pero también la sociedad argentina está completando un ciclo, hay algo agotado y estamos entrampados en el péndulo de progresismo y liberalismo.



Por qué es diferente Dólar Barato Magazine



Porque la discusión intelectual, política, cultural en la en la Argentina está cooptada, como te decía antes, entre la opción progresista y la opción liberal. Entonces parece que tiene que ser o nada de Estado o el Estado total. Parece que hay que discutir agendas de minorías como si fueran las agendas de las mayorías, agenda de derecho que son de tercer orden, en algún sentido, como si fuera lo más importante y lo más acuciante para la población argentina. También percibimos, a partir de la irrupción del fenómeno libertario y Milei, que el pueblo argentino estaba pensando y sintiendo otras cosas respecto a su clase dirigente. Consideramos que no había espacio ni en los partidos políticos ni en los medios, ni en ningún lado, para plantear algunas cosas que son de fondo, otras son más urgentes, pero todas son importantes y estaban todas igualmente silenciadas.



Soberanía, nacionalismo, soberanismo, ¿no es la cuestión de fondo? Tiene poder la simplificación, derecha o izquierda, suelo decir que nos sacaron del vocabulario propio lo que era nuestro



El que pudo saldar esa dicotomía, esa encerrona, fue el peronismo. Pero a mí entender el peronismo en los últimos tiempos fue entrando en la encerrona dialéctica, autopercibiéndose cada vez más como el espacio espacio progresista liberal enfrentado al espacio liberal de derecha alejándose de la identidad nacional, fue perdiendo la agenda de las mayorías, termina en el equívoco de defender causas no pudiendo tener un discurso respecto de la seguridad, respecto de las tradiciones del pueblo. Me parece que ahí hay como un agotamiento, no sé si del peronismo como movimiento histórico político, pero sí hay un agotamiento en la época que está pidiendo cierta renovación de horizontes, de ideas, de soluciones a los problemas, también en el terreno político propiamente, no repetir las cosas que no funcionaron para volver a fracasar.



